El plan de acción de la EMA para 2027 incluye 3,5 millones en contadores con telelectura y 1,1 para aumentar la red de saneamiento en la zona rural

La puesta en marcha de la renovación de la red de contadores de agua para incorporar un sistema de telelectura se llevará 3,2 millones de los 10,1 que a inversiones dedicará la Empresa Municipal de Aguas (EMA) el año que viene. La cifra se incluye en la propuesta presupuestaria que la dirección de la empresa, que preside el edil forista Jesús Martínez Salvador, llevará a aprobación del consejo de administración de la sociedad. A ese presupuesto de inversiones hay que añadir el de gasto corriente, que alcanza los 28 millones.

El fin de los proyectos apoyados en fondos europeos hace que, con respecto a este 2026, la cifra de inversiones baje en cinco millones. Aún así, 10 millones son muchos millones y garantizan consolidar importantes proyectos que la empresa tiene en marcha. Por ejemplo el de esa renovación de contadores. La EMA sacó a licitación hace meses un contrato por 7,9 millones (impuestos incluidos) para arrancar este proyecto con 20.000 nuevos contadores. Ahora mismo esa licitación está suspendida ya que una de las ocho empresas que presentaron ofertas interpuso un recurso por su exclusión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Dos millones para la avenida de La Pecuaria

Otra partida inversora fundamental la conforman los 1,1 millones que irán destinados a extender la red de saneamiento en la zona rural. Un compromiso con los vecinos de las parroquias al que se suman 40.000 euros para diseñar nuevos proyectos. Hay que añadir al presupuesto de inversiones anualidades de otras actuaciones ya en marcha desde la empresa. Así, se van 2 millones para las obras en la avenida de La Pecuaria y 450.000 para trabajos en la calle Emilio Tuya. Y en cuanto a operaciones nuevas se reservan 200.000 euros para la primera anualidad de la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en Nuevo Gijón, 350.000 para la actuación prevista en el entorno de las calles Infiesto y Llanes y 200.000 para la calle Japón, en Montevil. Y como proyecto se plantea la duplicación de la arteria de abastecimiento de agua en la avenida de Schultz.

Hay otros 800.000 euros para ejecutar obras menores y acometer trabajos en coordinación con obras en superficie que se vayan desarrollando desde el Ayuntamiento en las calles de la ciudad. De cara al año 2027, la EMA se ha reservado una partida de 400.000 euros para ejecutar una renovación en su sede central, en el paseo marítimo del Arbeyal. ¿En total? Una inversión de 10.114.000 euros.

El presupuesto corriente, por su parte, alcanza los 28.001.200 euros. Una subida del 2,88% sobre este año. Uno de los gastos que suben es el de la compra de agua. Desde la EMA se calcula no solo que habrá que comprar más agua por un incremento del consumo; también que el precio del agua a comprar a Cadasa va a subir. El cálculo es que las compras al Consorcio sumen 3,7 millones.

Los gastos de personal alcanzan los 11,2 millones, hay 3,8 millones para otros gastos de explotación y a amortización del inmovilizado se van 6,6 millones.

En el desglose de ingresos –y recordando que la EMA es la única empresa municipal que no recibe aportaciones del Ayuntamiento–destaca un incremento del 5,98% en el importe neto de la cifra de negocios respecto al actual 2026. Esa subida tiene que ver, entre otras cosas, con la previsión de mayores ingresos por facturación por los incrementos de consumo de agua y de las cuotas de alquiler de los contadores de telelectura. Si se estima un decremento en los ingresos por enganches. Teniendo en cuenta todas esas variables esa cifra de negocios alcanza los 16,5 millones.