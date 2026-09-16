La reforma de calle Emilio Tuya de Gijón arranca con la señalización de la zona para el comienzo de la obra: "Se necesitaba mantenimiento"

La calle Emilio Tuya de Gijón afronta nuevas obras en lo que se espera que sea una completa remodelación del espacio en el que se acometerán un levantamiento completo de aceras y asfaltado e importantes trabajos a nivel de alumbrado y en la red de saneamiento y abastecimiento. Desde el Ayuntamiento, que se encarga de las labores en conjunto con la Empresa Municipal de Aguas (EMA) han establecido un plan para modernizar una de las principales arterias del barrio de La Arena en donde los propios vecinos llevaban tiempo notando la degradación de la zona. "Se necesita un mantenimiento claro", aseguran, esperando que los trabajos no se extiendan más de lo debido.

Entre las calles Aquilino Hurlé y plaza Castilla ya se han establecido los perímetros de seguridad para que entren las máquinas y comiencen con los trabajos, cuyos primeros tramos ya se encuentran señalizados. "Las obras obvio que molestan, pero no suponen un gran problema. No nos afectan a nivel de clientes, lo único que está todo el día entrando polvo, a ver cuando empiecen a levantar esta vez", expresa Sonia Fernández, trabajadora de Cocinas Santos Galval, que confía en que la nueva imagen de la calle favorezca a los negocios del entorno. "Si se amplían las aceras el cambio va a ser positivo", remata, expresando un inconveniente que ya les ha pasado con otras reformas. "Nos ponen todos los contenedores en la puerta", lamenta.

Otra de las cuestiones a las que también se pondrá remedio es el estado de la calzada por donde cada día discurren infinidad de coches. Diego Alonso, taxista de profesión, asegura que el problema "viene de lejos" y espera que se solventen deficiencias como el estado de las alcantarillas. "Hay muchos baches, no tanto por el mal estado de la carretera sino por las alcantarillas que están sueltas", menciona. No obstante, para este sector la principal reivindicación pasa por una de las reclamaciones "que llevamos años pidiendo". "A ver si nos cambien la parada de taxi de acera", solicita.

En el plan de las obras está previsto que la zona de taxis entre las calles Piles y Marqués de Urquijo se traslade. Actualmente, los vehículos tienen que hacer una maniobra en la estrecha calzada para aparcar de batería y con el morro del coche apuntando al frente. Las reclamas de los trabajadores, y lo que se espera solventar con las obras, pasan porque se cambie de acera y que se pase a aparcar en línea, ahorrando espacio.

Esta modificación también llevará consigo que se tengan que reubicar la zona de carga y descarga y las plazas de PMR y ayer comenzaron los cortes para vehículos, a excepción de residentes y vados y también se han modificado el trayecto de las líneas 10, 14, 20 y 25 que durante unos meses no accederán a la calle Emilio Tuya. "Si con esto sumamos más aparcamientos, ganamos todos", resume Joaquín Gutiérrez.

Este vecino también expresa que la remodelación "igual no era tan necesaria como en otras zonas", pero ante el comienzo de las obras, espera que no "se eternicen". "Lo que es necesario es la ampliación de las aceras. Coches pasan bastantes, pero no es que sea una zona donde se genera mucho tráfico, pero para caminar por aquí sí que hay más problemas", analiza este vecino. En la misma línea, Alicia Fernández celebra que se levanten las aceras para mejorar la seguridad. "Están muy mal, yo me caigo con frecuencia porque están muchas baldosas levantadas", asegura Fernández que pone el foco también en el mantenimiento del barrio. "En general está bien. La iluminación no creo que sea mala ni que se esté descuidando la zona", niega la vecina sobre el cambio en la red de alumbrado.

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Las obras en la calle Emilio Tuya suponen una inversión de 642.216,48 euros de los que la EMA desembolsa 365.887 euros, mientras que los 267.329 euros restantes salen de las arcas del Ayuntamiento. Los trabajos durarán once meses.