Sergio Haimovich, cirujano, participa en Gijón en una jornada sobre factor uterino en infertilidad: "España tiene la mejor reproducción asistida del mundo"

El cirujano ginecólogo Sergio Haimovich Segal (Montevideo, Uruguay, 1964) participa este viernes en la I Jornada sobre Factor Uterino en Infertilidad, que tendrá lugar en el anfiteatro del Palacio de Congresos de Gijón. Haimovich, presidente y fundador de la Comunidad Global de Histeroscopia, y consultor clínico y estratégico del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, ofrecerá la ponencia "Del trauma endometrial a la infertilidad. Fisiopatología, manejo y prevención de las adherencias intrauterinas".

¿Hasta qué punto es determinante el factor uterino en la infertilidad?

Es un factor determinante que muchas veces se pasa por alto. En España puede que haya un poco más de concienciación y esto es para estar orgullosos, ya que el nivel de la cirugía intrauterina en España es de lo mejor a nivel mundial. No todas las unidades de reproducción están concienciadas, pero hemos hecho un buen camino desde la última década. Entonces, debido a esto hay un poco más de concienciación, pero en el resto del mundo es muy baja. Es un fallo muy grande pasar por alto el factor uterino. Soy de los que opina que, cuando hacemos un estudio, no está completo si no se ha mirado el factor uterino. No transferiría ningún embrión a un útero sin saber que el útero, la cavidad y el endometrio están bien para no desperdiciar embriones.

¿Qué problemas del útero pueden estar detrás de una dificultad para conseguir un embarazo?

Por un lado está la posibilidad de que haya un problema de la cavidad. La cavidad tiene que tener una forma determinada, que es un triángulo isósceles invertido. Además, las dimensiones también tienen que estar en unos números determinados. Entonces, hay que hacer una buena evaluación de la cavidad. No puede haber dentro nada que moleste o que crezca ahí dentro. Por lo tanto, hay que descartar todas las deformaciones. El otro factor es el del endometrio, que es donde se da la interacción entre el embrión y la futura mamá para implantar el embrión y mantener el embarazo. Cuando miramos mujeres con una infertilidad de origen desconocido, al mirar el endometrio encontramos que hasta casi un 40% de esas mujeres tienen una inflamación o infección del endometrio que nadie les había detectado porque solo se puede ver mirando dentro de la cavidad. Tratándola con antibióticos, eso se solventaría y la mujer podría tener un niño.

¿Qué otras causas suelen encontrar?

Las malformaciones uterinas son menos frecuentes, pero sí hay problemas en las personas que han pasado un legrado previo porque han tenido un aborto y les han raspado por dentro el útero. Estas mujeres pueden desarrollar unas adherencias dentro de la cabeza uterina que les crea un problema de fertilidad. Aproximadamente, el 90% de las mujeres que tienen esas adherencias es porque les han hecho previamente un legrado por un aborto diferido. Y uno de los grandes problemas es que todos los problemas del endometrio son silentes. La paciente no tiene síntomas hasta que entras y ves los signos.

¿Hay intervenciones que se siguen realizando de manera que se deberían replantear para proteger mejor el endometrio?

Por supuesto. Soy una persona antilegrados. En el 2018 ya introduje una técnica que se hace con visión directa para ver dónde está implantado el embrión. Lo que se hace es introducir un "tubito" de menos de 5 milímetros con una cámara, vemos dónde está implantado y ya trabajamos ahí si hay que hacerlo. Así conseguimos no hacer un daño innecesario porque nos focalizamos en dónde está implantado este embrión. Esa es una opción. La otra que tenemos disponible es la de hacer el legrado bajo visualización directa. Estas técnicas, lamentablemente, en España no se están aplicando de forma generalizada. Es una opción que los pacientes deberían saber que existe porque les protege el útero de cualquier agresión que pueda producir un legrado al uso.

¿Qué otros beneficios conllevan esas nuevas técnicas?

Esta solución de hacerlo bajo visualización directa también nos permite visualizar el embrión. Sorprendentemente, hemos visto que en casi un 30% de estos embriones hay algún tipo de malformación macroscópica. Esto nos permite explicarle al paciente qué es lo que ha ocurrido y así evitar que ellas tengan que estar preguntándose qué han hecho ellas para generar esa situación. Por lo tanto, se les da la tranquilidad de entender por qué ha ocurrido y saber que no ha sido por culpa suya. Son valores añadidos que tiene intervenir bajo visualización directa, que es algo que debería generalizarse.

¿Qué importancia tiene la cirugía mínimamente invasiva?

Lo que estamos utilizando ahora es cirugía con acceso mínimamente invasivo. Es una cirugía muy poco agresiva, que se hace entrando con un instrumental de muy bajo diámetro y no requiere ni dilatar el cuello de la matriz para entrar. Por lo tanto, la paciente no nota nada y eso nos permite hacer la cirugía en consulta y sin anestesia. Hoy en día, en los hospitales universitarios de España, entre el 80% y el 90% de toda la cirugía intrauterina se hace en consulta y sin anestesia. Esto es un gran logro. Otro de los grandes avances es el láser, que desde el punto de vista reproductivo no daña los tejidos innecesariamente. Por lo tanto, es excelente para trabajar en consulta y sin anestesia. Asimismo, otra mejora grande es contar con los morceladores.

¿En qué situación está la reproducción asistida?

Cada vez está creciendo más porque se está retrasando más el primer embarazo. Si antes la media era de "20 y pico" años, ahora es de "30 y muchos". Ahí ya la fertinidad no es la misma. Entonces, nos encontramos en las unidades de fertilidad con mujeres que están en torno a los 40 años y que se encuentran con problemas de fertilidad asociados a la edad. En España es donde está la mejor reproducción asistida a nivel mundial. Aquí están los mejores profesionales y desde el extranjero miran a España como ejemplo.

¿Eso salva a España de un descenso todavía más preocupante de la natalidad?

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Por un lado eso y, por otro, la inmigración. Lo que sí haría es recomendar a todas las chicas de más de 30 años, sin pareja estable y que no tengan previsto quedarse embarazadas próximamente, a hacer preservación de ovocitos. Eso implica congelar células y que el día que quieres quedarte embarazada lo puedas conseguir con un embrión de los 30 años y no de los 40. En esos años cambia muchísimo la calidad de las células. Eso te da la oportunidad de hacer todo lo que quieras en tu vida sabiendo que el día que quieras quedarte embarazada no vas a estar afecada por la edad. En España ya lo hacen algunas personas, pero en otros países está más reconocido. Aquí los médicos deberían explicárselo más a las mujeres, ya que esta también es una manera de mejorar las cifras de natalidad.