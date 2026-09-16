De sobrevivir al cáncer a recuperar la fuerza con un "apoyo integral": la Fundación Kocina lleva historias como la de Laura Bonavera a las pistas de pádel de Gijón

Laura Bonavera, vecina de La Fresneda, fue diagnosticada con un sarcoma de Ewing con metástasis en septiembre de 2024. El tratamiento, que se prolongó durante un año, resultó "muy duro" y llegó a sentirse "con muy pocas fuerzas". Al terminar su última sesión de quimioterapia, la Seguridad Social no le ofrecía una pauta concreta de rehabilitación. Fue entonces cuando el doctor Luis Olay, jefe de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la puso en contacto con "Fek Salud", el recién creado proyecto pionero de apoyo frente al cáncer con el que la Fundación Eduardo Kocina buscaba ofrecer a pacientes y familiares una ayuda "integral" que girase en torno al ejercicio físico y el acompañamiento emocional.

Ahora, un año después de haber terminado ese tratamiento complejo, Bonavera habla con orgullo de cómo ha conseguido realizar una recuperación física muy significativa. "Al principio me costaba levantar una botella de litro y medio, mientras que ahora puedo levantar veinte o treinta kilos. Lo más importante es que he ganado mucha confianza en mí misma", explica esta italiana que llegó a Asturias en 2011 por su relación con Joaquín González-Nuevo, su pareja y el padre de sus dos niñas. Para alcanzar ese progreso, Bonavera resalta que ha resultado clave tener a su disposición el seguimiento integral que le ofrecía "Fek Salud" en la clínica ovetense Inypema, donde ha contado con servicio de fisioterapia, nutrición, psicología y controles médicos, así como con evaluaciones periódicas para medir su evolución.

Alcanzar este tipo de mejoras era el resultado que buscaba la Fundación Eduardo Kocina, liderada por el empresario Jesús Kocina, cuando puso en marcha "Fek Salud". Por el momento, ya han sido 12 las personas becadas que han seguido este itinerario personalizado. "Esto era algo que partía de un hecho científico. Está constatado que el ejercicio físico y la nutrición mejora los resultados en pacientes", remarca Kocina, que agrega que "el problema que tenemos es económico, ya que a nosotros nos gustaría ayudar a mucha más gente y, por el momento, solo hemos podido llegar a sufragar 12 becas de 2.500 euros en este primer año". "A largo plazo nos gustaría llegar a tener una colaboración con el sistema público, pero por ahora tenemos que recurrir a las ayudas de empresas y particulares", añade.

Fisioterapia, nutrición, psicología y evaluaciones periódicas

Precisamente, con esta finalidad se ha organizado para este fin de semana la segunda entrega del torneo de pádel solidario de "Fek Salud" en las instalaciones del Chas. En la primera edición hubo 85 parejas participantes y desde la Fundación confían en llegar a esas cifras. Más allá del apartado deportivo, el torneo contará con charlas y testimonios de pacientes para sensibilizar acerca de la importancia del deporte en la salud y a la hora de enfrentar las enfermedades.

La coordinadora del proyecto "Fek Salud", Paloma Gallego, resalta que tras este primer año de actividad van a conseguir avanzar con este proyecto pionero. "Estamos cerrando la colaboración con otra clínica de Gijón, que servirá para hacer también aquí lo que ya se está haciendo en Oviedo", comenta Gallego, que añade que "queremos empezar a hacer ejercicios de equinoterapia con algunas de las personas afectadas por el cáncer, tal y como estamos haciendo en Las Mestas con personas con discapacidad".

Antes de alcanzar esos nuevos retos, Gallego se muestra safisfecha con lo conseguido desde que se creó "Fek Salud". "El balance es muy positivo. Lo que queremos es animar a la sociedad a participar en jornadas como las de este fin de semana, ya que cada granito de arena es clave para ayudar a más personas", desarrolla la coordinadora del proyecto.

Por su parte, pacientes como Laura Bonavera inciden en que "una vez que se termine mi beca, ya sabré cuáles son los ejercicios y las rutinas que debo seguir gracias al apoyo que he recibido a lo largo de este primer año de rehabilitación". "La mejoría se ha producido mucho más rápido de lo que en un principio pensaba. Al estar rodeada de profesionales a diario te sientes más segura. Además, he estado con otros pacientes y eso me ha ayudado a crear vínculos con personas que también estaban pasando por esta enfermedad", completa Bonavera.

En esa misma línea se pronuncia Luis Olay, quien lidera el equipo de profesionales que se encargan de facilitar ese abordaje humanizado y personalizado a los pacientes becados. "Estamos encantados con cómo está funcionando. Para el paciente oncológico, la actividad física y el fortalecimiento del músculo es muy importante", argumenta Olay, que ya está preparando las claves para añadir novedades al tratamiento. "Queremos incrementar la oferta de actividades y empezaremos a meter también las rutas y la meditación en el bosque, aprovechar la costa para hacer paddle surf o ir al Chas a hacer equinoterapia, ya que el caballo tiene una energía positiva que supondría un avance fundamental", culmina Olay.