Escribo estas palabras a pocos días de haber cumplido 36 años, así que hace 30 era todavía una niña de seis años que estaba aún descubriendo el mundo. En estas décadas han pasado muchas cosas en Gijón, en mi ciudad, y también particularmente en mi barrio, El Natahoyo, sobre todo en el ámbito cultural.

Recuerdo lejanamente los primeros paseos que pude darme por el recién estrenado paseo de la playa del Arbeyal. Tenía entonces yo siete años, pero fue un cambio tan importante para el barrio… un espacio de recreo, ejercicio al aire libre, disfrute del tiempo libre… una playa para un barrio cargado de identidad.

En lo referente al ámbito cultural, los cambios que ha experimentado Gijón en las últimas décadas son significativos. Aún recuerdo la apertura del Museo Villa Romana de Veranes y la expansión de la ciudad con el foco puesto en la cultura como un eje de ciudadanía y cohesión. De la misma forma, el hito que significó la creación de LABoral Centro de Arte, también en 2007, con Rosina Gómez-Baeza situando Gijón en el mapa internacional de la creación artística. Era el único centro en nuestro país cuyo foco se centraba en la creación industrial, la cultura tecnológica y en el que producción, formación, investigación y exposición se entremezclaban con innovación y creación artística. Lo que hoy se repite por múltiples espacios nacía hace casi veinte años en Gijón. En mi caso particular, recuerdo con especial cariño a dos mujeres directoras de LABoral que me invitaron a comisariar una de mis exposiciones más importantes, "Equivocada no es mi nombre - Arte contra la violencia machista"; fueron Karin Ohlenschläger y Lucía García (esta última ahora dirigiendo iMAL, Centro de arte y cultura digital en Bruselas). Hay personas que te dan una oportunidad de oro que siempre recuerdas con cariño porque, a partir de esa mano tendida, se te abren muchas otras puertas. Así recuerdo yo la etapa de estas dos mujeres profesionales y generosas.

En estas décadas, Gijón ha ampliado su oferta cultural con exposiciones en espacios públicos pero también privados, fundamentales para mostrar a los artistas asturianos más allá de nuestra región. Galerías como ATM, Espacio Líquido, Llamazares o Aurora Vigil-Escalera han conseguido establecerse como referentes en esa ansiada internacionalización del arte, acudiendo a ferias en otros países y haciendo que nuestros artistas sean conocidos en todo el mundo.

De la misma manera, para los artistas han sido fundamentales las subvenciones a la producción artística, al comisariado y a la promoción cultural, de la Fundación Municipal Cultura del Ayuntamiento de Gijón. Desde Noemi Iglesias Barrios (artista asturiana que expone ahora individualmente en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza) al gijonés Andrés Solla Carcedo (seleccionado en Descubrimientos PHotoespaña 2023), han sido muchísimos los creadores que han desarrollado carreras profesionales gracias a estos apoyos a sus investigaciones y producciones.

En mi opinión, estas décadas de repaso nos invitan también a reflexionar sobre lo que ya es una realidad: la necesaria colaboración público-privada para ampliar los ámbitos de la cultura y hacer sostenible nuestro sistema (no en vano, el Ministerio de Cultura acaba de otorgar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a una mecenas gijonesa, Candela Álvarez Soldevilla).

En materia cultural Gijón tiene aún muchos retos por delante, pero también muchas oportunidades. Una de las noticias que más he celebrado recientemente es la creación del espacio "El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural", que pone el foco en la importancia de apoyar el proceso creativo proporcionando espacios de trabajo, así como crear redes entre disciplinas y acoger en un mismo espacio a artistas de distintos lugares, ampliando horizontes profesionales.

Es difícil condensar en pocas palabras tantas décadas de Gijón, pero, sin duda, la cultura es un motor que ha movido nuestra ciudad, y debe ser la bandera que nos identifique. Una cultura colaborativa, abierta, reflexiva y que continúe situando a Gijón en el foco de las ciudades cuyo turismo tiene lo cultural y lo artístico como ADN.

La ciudad sigue creciendo desde aquellos paseos por El Arbeyal cuando yo era pequeña a las próximas transformaciones en los Astilleros, Poniente, el Acuario, Tabacalera… Sólo si pudiera pedir un deseo para los próximos treinta años es que la cultura y el arte sean la brújula con la que orientarnos en el presente y en el futuro, como ya hicimos en el pasado.