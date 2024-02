Hay una frase que repetimos mucho quienes tenemos el honor de ocupar puestos de responsabilidad en esta ciudad. Es esa de que a Gijón hay que entenderlo. Por mucha reflexión que leo al respecto, no conozco un mejor argumento bajo el que descifrar y profundizar en los cambios y tendencias que han ocurrido a lo largo de nuestra historia y que han hecho de esta una ciudad única y genuina. Es sencillo: quien no entiende Gijón o no es capaz de adaptar sus posiciones a la realidad espontánea de esta ciudad está condenando a equivocarse. Y bajo esta premisa se recoge casi todo.

Por eso, hablar del 30.º aniversario de LA NUEVA ESPAÑA en Gijón es hablar de la capacidad del periódico, pulida y demostrada a lo largo de tres décadas, para entender nuestra ciudad. Al servicio de la misma, sobre un periodismo fresco e independiente, la solvencia de una cabecera histórica en la región ha sabido moldearse a Gijón y hacer de sus páginas un reflejo más del día a día. No voy a descubrir la importancia que tiene para un territorio contar con un tejido mediático solvente y acreditado. La vigencia de una ciudad se mide también por la calidad de sus periódicos porque la información y, por tanto, el periodismo son un socio fundamental a la hora de construir futuro. Y ahí LA NUEVA ESPAÑA ha sido durante 30 años un aliado indiscutible para Gijón. La ciudad y la vida son cuestión de entenderse. Y si algo está claro es que este periódico y Gijón se entienden. No hay que darle más vueltas; ahí está casi todo.