Muchísimas felicidades por estos ya treinta años de edición gijonesa. Habéis cumplido con lo que comprometía aquella primera edición de febrero de 1994, de reflejar cada día todo lo que ocurre en Gijón sin que falte nada de lo que ocurre en Asturias.

Para mí, la prensa diaria escrita junto con la radio es hoy la fuente más fiable de información. Habéis vivido en estos treinta años fuertes cambios sociales y también fuertes cambios en los medios de comunicación.

Las dificultades de la prensa escrita en papel no son menores. Se ha de compartir y competir en la captación del interés de los lectores con las ediciones digitales y con las redes sociales a las que los jóvenes y no tan jóvenes son tan adictos.

La inmediatez de las noticias, no siempre, pero con alta frecuencia sin contrastarlas falsas noticias o "fake news" (en cursi anglicismo) que circulan vertiginosamente con desfachatez y felonía acechan y son contrapunto negativo del rigor, claridad, honestidad, que se espera y exige a un medio de comunicación serio. Me tacharán de antigua, que lo soy, pero no albergo dudas sobre dónde acudir para estar conectada con lo que pasa más cerca y con lo que sucede más allá.

Vuestra edición gijonesa cuenta además de con una competente plantilla de redactores, con excelentes plumas de habituales opinadores y con "miradas zítricas", complemento divertido que ilustra lo que se cuece cada día.

Cierto que una ciudad con las particularidades de Gijón os lo pone más fácil o más difícil según se mire. Nada se escapa a la mirada diseccionadora de nuestros vecinos y vecinas, a sus opiniones, a sus propuestas y exigencias y por ello una edición local ha de ser el resultado de pisar la calle, de conectar con el alma del Gijón del alma, condición que os esforzáis en cumplir.

Vuestras ediciones de cada día han acompañado y contado, a lo largo de estas tres décadas, los grandes proyectos transformadores de Gijón, de su economía, de su ambición como primera ciudad de Asturias; y también las pequeñas, pero no por ello menos importantes, actuaciones y mejoras relativas a lo que a mí me gusta llamar el "municipalismo de lo pequeño", que tanto afecta a la calidad de la vida cotidiana de quienes vivimos en esta ciudad, orgullosa, combativa y afectuosa cuando corresponde.

Felicitaciones de nuevo, por vuestro buen hacer acumulado desde vuestro nacimiento a finales del pasado siglo XX, resultando, como anunciabais en aquella primera edición, un periódico gijonés dentro de uno asturiano y que sigáis cumpliendo muchos más al servicio informativo del Gijón, cantón milenario, villa marinera, portuaria, industrial, comercial y turística.