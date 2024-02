Hoy, al sentarme a escribir estas líneas en relación con los 30 años de existencia de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, me veo en la obligación de transmitir en primer lugar un sentimiento de profunda gratitud hacia al periódico, por lo que ha supuesto para mí, y para nuestra ciudad. Como lector apasionado en un mundo saturado de información, tener un periódico local sólido se convierte en un tesoro invalorable. Durante estas tres décadas, hemos sido más que testigos: hemos sido partícipes de nuestra propia historia, narrada con honestidad y dedicación por este medio que nos une. Las páginas del periódico no solo han sido portadoras de noticias; han sido ventanas a nuestra realidad local, reflejando nuestras victorias, reclamaciones, desafíos y transformaciones.

Recordando las primeras ediciones, me sumerjo en la nostalgia de una época donde el papel y la tinta eran la única puerta de entrada a la actualidad. Sin embargo, celebro la adaptabilidad del periódico al evolucionar con los tiempos, abrazando la era digital sin perder su esencia. Este puente entre lo tradicional y lo moderno es una muestra de su compromiso genuino con los lectores y su habilidad para mantenerse relevante.

A través de las páginas del periódico, he conocido a vecinos destacados, he compartido sus alegrías y desafíos, he vivido eventos locales, he encontrado inspiración en las historias cotidianas que a menudo pasan desapercibidas. Y he sonreído leyendo el suplemento de verano con el nombre más gijonés que se puede tener: "Verano en la Escalerona"... Más que un medio de comunicación, LA NUEVA ESPAÑA ha sido un lazo invisible que une a nuestra ciudad, creando un sentido de pertenencia y solidaridad.

En estos 30 años, aprecio el incansable trabajo de un equipo comprometido con la verdad y la integridad periodística. Las historias bien contadas, los reportajes valientes y la atención a los detalles han sido la firma distintiva de la edición local, soy consciente que es un atrevimiento citar nombres –porque mi memoria no es ni mucho menos una hemeroteca–, pero los periódicos son personas, con nombres: Melchor, Julio, Fernando, Paco, Ángeles, Eloy, Rocío, Miriam, Dioni..., y apellidos Clotas, Peláez, Rubiera, Ceinos, Junquera, Rivera, Cabranes, León, Antuña...

Soy consciente que detrás de cada artículo, entrevista y fotografía publicados, hay un equipo de profesionales apasionados y dedicados que han contribuido incansablemente para que el periódico alcance este aniversario especial. Y quiero expresar mi agradecimiento sincero a cada periodista, editor y colaborador que ha contribuido a enriquecer nuestras vidas con información valiosa y perspicaz. Aquí estoy, como lector agradecido, esperando ansiosamente las próximas páginas que seguirán tejiendo la narrativa de nuestro Gijón.