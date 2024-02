Un periódico es un faro en las galernas y un vigía bien despierto en las calmas chichas de la Historia. Que las hay en abundancia, aunque ahora manden las turbulencias. Así, más o menos, comenzaba el artículo escrito hace un decenio para celebrar el vigésimo aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, que no es exactamente lo mismo que LA NUEVA ESPAÑA en Gijón. Diez años después estamos en otro mundo. Baste mencionar una etiqueta de máxima actualidad: Inteligencia Artificial. Mucho de lo que entonces era, ya no es. En diez años el mundo parece haber entrado en otra era. Y hasta puede que así sea: estamos seguramente en la era poscristiana de la Historia. El micromundo gijonés también ha cambiado significativamente, para bien y para mal. Se han disipado brumas, pero persisten fantasmas bastante vetustos. Como es inevitable, en estos años Gijón se ha ido llenando de ausencias, de personas, lugares, vivencias o circunstancias que fueron y son parte esencial de nuestra memoria y sentimientos. Siendo muchas las ausencias, quiero resaltar una: la de quien dirigía en 2014 este periódico, "lámpara y espejo" de esta melancólica ciudad, o sea, Julio Puente, hombre poco convencional que profesó siempre un profundísimo amor a Gijón y una pasión inmensa por el Sporting (al que ahora le han puesto sombrero mexicano, prueba irrefutable de nuestras incompetencias). Así que es de justicia recordarle en este aniversario como si siguiera llevando el timón de esta nave.

Por más que se hable una y otra vez de la muerte del papel, y ya puestos, de la prensa, los periódicos, pieza imprescindible de las sociedades ilustradas modernas, nunca mueren: como la energía, ni se crean ni se destruyen, se transforman. Por más que sean muchos los que entonen el gorigori, la realidad es que el periódico es hoy más necesario que nunca. Insustituible a pesar de redes sociales, whatsapps, tiktokes y demás novedades supercalifragilísticas que aprisionan con su nada a millones de cerebros. Frente a esos nuevos sumideros, la prensa sigue siendo la forma aristocrática de informar. Un Principado por méritos, no por privilegio histórico. Agente insustituible del pensamiento "político", es decir, de la vida de la "polis" y de sus ciudadanos, espejo en el que reluce todavía, como el Sol, la palabra, cuerpo de las ideas y conceptos, que está siendo despreciada, despedazada y hasta abolida con el fin de sentar "revolucionariamente" en los más altos tronos la imagen, las falacias, los timos, las veleidades, los peores subjetivismos o los cuentos.

Por decirlo con el hermoso título de un prodigioso libro del gran Maimónides, sabio genial considerado en su día como el "Aristóteles judío de los tiempos medios", un periódico es una guía de perplejos. Una de las pocas guías que quedan en un mundo tan saturado de complejidades, incertidumbres, inseguridades y desasosiegos. En una realidad que es una "confusión de confusiones", un "ya no, pero aún no" (es decir un pasado ya periclitado y un futuro que no acaba de alborear), es extraordinariamente necesario que alguien ilumine y oriente. El orientador tiene que ser el periódico, biblia diaria que la ciudadanía tiene a mano cada mañana. Así que eso es lo que hace este "faro en el Piles" cada día: suavizar las perplejidades de los gijoneses, ayudar a Gijón a encontrar su rumbo, dado que está más desorientada o insegura de lo que sus pomposas poses fingen.

En los treinta años transcurridos desde su aterrizaje en Gijón, este diario "glocal" (global y local) ha cumplido, a pesar de errores, insuficiencias o despistes, las funciones que se esperaban de él. La primera, acabar con el pensamiento monolítico de Gijón, romper aquella especie de monopolio social-intelectual que disfrutaba aquella santa compaña o "santísima trinidad" (Ayuntamiento-Sporting-Comercio), corralito en el que un sanedrín de figurones "vendía" casi todo el "pescado" y fijaba la "verdad" de la ciudad, sin que lo fuera. Aterrizaje que no fue fácil. Conviene recordar que LA NUEVA ESPAÑA llegó a aquí con un pecado original difícil de obviar: "ser" de Oviedo. De aquella mancha no queda prácticamente nada. Tan solo un vago recuerdo y, a veces, ni eso. Este periódico es hoy gijonés, es decir, "propiedad" de Gijón, lo que significa que la ciudad se ha "apropiado" de él y que él es ya una realidad más de la ciudad. De esa simbiosis se trataba y se sigue tratando.

Muy unida a esa función está otro deber: no convertirse en "agradaor" del poder. A pesar de lo que dice esa fórmula estereotipada acerca del papel de la literatura, el arte o el pensamiento en las sociedades, la prensa no está primordialmente para ser contrapoder, ni siquiera cuarto poder. Está para defendernos del poder. Que no es lo mismo. Obligación que formula espléndidamente un aforismo de Heráclito: "es necesario que el pueblo luche por la ley como si se tratara de la muralla de la ciudad". Los periódicos, y por tanto éste, son sillares fundamentales en la defensa democrática de una nación, sociedad o pueblo. Democracia es limitación, no invasión. LA NUEVA ESPAÑA está obligada a ser el ganso que grazna y revolotea cuando el poder se extralimita penetrando en territorios que no tiene permitido pisar y menos hollar. Porque no le pertenecen. Evidentemente, nada le gusta más al poder, ni nada le produce mayor satisfacción que convertirse en "okupa" de otros espacios, poderes, instituciones o derechos. La rebeldía y el destino de un periódico consiste precisamente en frenar/evitar eso: las bravuconas extralimitaciones de quienes ostentan el poder.

A ese segundo deber hay que añadir un tercero, también esencial: acompañar a la ciudad en su transformación, evitando que se desparrame o que, por mirar lascivamente al pasado, se convierta en estatua de sal, grave tentación que se apodera de ella con alguna frecuencia. Como muestran sus vaivenes electorales. Este periódico tiene entre sus misiones primordiales ayudar a Gijón a caminar hacia el futuro. Para lo que es necesario meterse en el trasfondo de la ciudad, y no quedarse o contentarse con sus engañosas apariencias, llegar hasta su espíritu y desvelar sus verdaderas aspiraciones, tarea nada fácil porque esta milenaria villa es mucho más misteriosa y enigmática de lo que aparenta. Así que sobra ese viciado regodeo en localismos o tipismos más bien casposos que no contribuyen ni a plantear, ni a resolver, los verdaderos desafíos de la ciudad, que poderes fácticos y no fácticos procuran ignorar o camuflar. Es el caso de ese localismo/tipismo de los "playos". Una pseudoideología artificial que viene a ser como si alguien intentase reducir Madrid a sus "chulapos/as", cuando la capital ya nada tiene que ver con ellos. Puro folclore retro. Gijón es, como lo fue siempre, más que una aldea gala en manos de los "playos". Como indican tantas evidencias antiguas: las sirenas de las fábricas que sonaban en toda la ciudad al final de la jornada laboral, los monos de los obreros, uniforme casi oficial de buena parte de la población, y las boinas de tantos gijoneses "inmigrados" desde sus aldeas. Nadie está contra aquel Gijón milagroso/maravilloso de personajes anárquicos, graciosos, espontáneos y únicos que pululaban por la ciudad (y cuyo último ejemplar quizá fue Arturo Fernández), aquellos ácratas algo golfos que le dieron su impronta y marcaron su idiosincrasia, atractivo, simpatía y humanidad. Pero el relato de la ciudad no puede reducirse a esa memoria momificada. Hay que contar la ciudad, que sigue estando mal contada.

Además de todo eso, un periódico tiene que defender y promover ideas, principios y valores más universales que son ya componentes irrenunciables de cualquier sociedad civilizada. El más importante de todos, éste: ser baluarte de la Razón. Especialmente en un mundo en el que se van expandiendo, como en una peste negra, las más peligrosas irracionalidades y los peores ídolos: la mentira, la justicia del más fuerte, la arbitrariedad. Europa y Occidente le deben su ser a una deidad sagrada, la Verdad, madre/hija de la Razón, a la que ahora se ataca despiadadamente por tierra, mar y aire. En consecuencia, es especialmente importante que este periódico cumpla una función imprescindible: ser el Tribunal de la Razón de Gijón en el que se celebra cada día –no en un imponente salón sino sobre un frágil papel– una vista/juicio cuyo fin es que los ciudadanos alcancen libremente un veredicto objetivo sobre su ciudad y su situación. Por eso paga el lector dos euros: para que alguien le libre y le cure de aquello que Kant llamó, con gran acierto, las "enfermedades del cerebro", es decir del intelecto. Curación que sólo puede lograrse desde la pluralidad, desde la diversidad de enfoques y de ideas, desde la alternancia de creencias y visiones, combatiendo la perversión del credo único, tentación que a esta ciudad siempre le ha hecho mucho tilín. Con todas sus insuficiencias, despistes o errores, este periódico ayuda a los gijoneses a "pensar sin asideros" (Arendt), sin aferrarse a dogmas, sin convertirse en idólatras de certezas falsas, o en consumidores de ideologías muertas.

En definitiva, el desafío sigue siendo el mismo de siempre: encajar esta ciudad en el nuevo mundo que ya está aquí, nos guste o no. Por lo tanto, o lo hacemos, o acabaremos en la cuneta de la historia. El dilema está donde ha estado siempre: en ser de aquí pero ser alguien fuera de aquí, en el país y en la historia. Para lo que es necesario combinar rebeldía y destino. Tarea en la que tiene que participar activamente este periódico. ¿Cómo? Con el difícil ejercicio de dar y quitar la razón cada día a los gijoneses. Sin eludir ninguna batalla, sin consentir ningún dogmatismo, sin entregarse a alucinaciones pasajeras por populares que sean, sin dejarse camelar por intereses espurios. En una palabra, siendo guía de perplejos. Haciendo que la verdad y la libertad sean las brújulas que marcan el rumbo de esta ciudad-sirena algo varada a orillas del Piles.