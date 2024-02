Cuentan que hace años, en una aldea en la que el número de vacas multiplicaba por tres el de vecinos, un guaje soñaba con la mar. Gustába-y pola vida leer a Melville, a Verne, a Conrad, a Salgari y dejaba la vista en la pobre luz que alumbraba la esfoyaza donde Epona cabalgaba olas en lugar de caballos, y Taranis envolvía barcos, y Ahab era más terco que Lalo; que decían, mientras desnudaban panoyes, que sacaba arrastrando a los cerdos para la matanza gritando: "a intelixencia gánesme, pero a fuerza non".

Nemo nunca quiso entrar en las conversaciones y se quedaba a la sombra de una esquina; pero Sandokan le guiñaba al neñu con picardía un ojo cuando se sentaba/levantaba una galana. Y el guaje quiso ser marino, porque veía el fuego de San Telmo en el de la chimenea, porque la mar no tiene fronteras y la aldea le quedaba pequeña. Y llegó San Eutiquio, y con él también "El Centenario" y "El Planeta", y las lecciones se cruzaban para aprender que las carenas líquidas son un peligro para la estabilidad de los barcos, lo mismo que en una ciega lo es el As y la "jota". Y se podía, digo perder y no "pirar", una clase de astronomía, pero nunca la cita de la hora sexta cuando la plaza Campo Valdés se convertía en templo de risas. Y cuentan que fue allí cerca, donde después de zampar dos palades de oricios y pimplar una botella de sidra, frente al quiosco "Les Termes", bajó a la arena, y queriendo ser Alarcia hizo la estirada del siglo golpeando su cabeza contra una piedra cubierta de algas. Y atestiguan que no sangró; y que, si lo hizo, la sangre fue verde-sargazo, verde-botella. Pero aquel hecho no lo recogió LA NUEVA ESPAÑA; la edición de Gijón ni se pensaba. Acabados los cursos marchó a navegar los sueños, a la mar que atrapa, a la mar eléctrica, a la mar de calma, olvidándose, creía, de la tierra. Pero en 1994, el alga verde o la verde botella lo trajo, de nuevo, a Gijón, con fuerza. Y tampoco lo recogió la recién nacida edición gijonesa. Por eso es hora de que La Nueva de Gijón recoja la leyenda: que el que viene de fuera y se farta de oricios y de sidra queda unido, por un hilo verde invisible, para siempre, a esta tierra y a este mar.