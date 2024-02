Asistimos a la celebración del 30.º aniversario de la edición de Gijón de LA NUEVA ESPAÑA, que ha sido y es uno de los vehículos esenciales para acompañar el desarrollo de nuestro sistema sanitario público y servir de vía de información ante la ciudadanía, profesionales e instituciones, contribuyendo también a fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Salud.

Sus principios rectores: universalidad (que alcance a toda la población), accesibilidad, promoción y educación para la salud, eficiencia, flexibilidad, financiación a través de impuestos (solidaridad de los que perciben rentas más altas para con aquellos que contribuyen en menor grado) son pilares que sustentan lo que hemos convenido en denominar Estado del bienestar.

Y también estos principios obedecen a la voluntad política del Gobierno del Principado de Asturias de mejorar no solamente la salud, sino también las condiciones de vida de los asturianos y asturianas en su conjunto, preparando el camino a futuras generaciones para garantizar el acceso a los servicios sanitarios con el máximo nivel de calidad.

Ha de tenerse en cuenta que unos derechos conquistados que fueron desarrollándose desde 1986 no significa que sean garantizados, intocables; nos toca a todos protegerlos, defenderlos, consolidarlos y mejorarlos.

Las instituciones sanitarias públicas constituyen un elemento vertebrador de la equidad y la solidaridad, así mismo, contribuyen en nuestra ciudad de forma efectiva al crecimiento y sostenibilidad económica. La economía generada por nuestro sistema sanitario público proporciona empleo, inversión en desarrollo e innovación contribuyendo a desarrollar el parque tecnológico de la cuidad, la industria farmacéutica y de servicios, así como el desarrollo, fundamental e imprescindible, de la economía local y autonómica.

El Hospital Universitario de Cabueñes, los centros de especialidades, así como nuestros centros de salud de atención primaria, salud mental y consultorios periféricos son el motor económico más importante de la ciudad, constituyendo la mayor empresa de la misma. En estos 30 años hemos evolucionado en crecimiento del mismo modo que nuestra ciudad, tanto en la expansión de su plantilla de profesionales como en el desarrollo de su infraestructura. Este periodo ha sido testigo de un aumento significativo en el número de trabajadores en el sector, pasando de 1.415 efectivos en 1994 a 3.633 en 2024.

La expansión en el número de profesionales no es el único indicador del desarrollo en el sector de la salud pública. Durante estas tres décadas, se ha llevado a cabo un ambicioso programa de construcción y renovación en el Área V, mejorando significativamente la accesibilidad y calidad de los servicios de salud para la comunidad.

De esta manera en la última década del siglo pasado se incorporaron como centros para la atención sanitaria el Centro de Salud Parque-Somió y C. S. El Llano, el C. S. Severo Ochoa, el C. S. Laviada y el C. S. Zarracina, demostrando un compromiso continuo con el desarrollo de la red de Atención Primaria mediante una orientación diseñada para proporcionar un cuidado de salud eficiente, accesible y de calidad a la población del área sanitaria. Este modelo tuvo su continuidad en los primeros años del siglo con la construcción del C. S. Natahoyo y el C. S. Roces-Montevil, seguido por el C. S. La Calzada II y el C. S. Candás. Estos centros no solo representan una expansión en términos físicos, sino también un avance en términos de servicios ofrecidos a la ciudadanía. Curiosamente, algunos de estos centros tienen historias únicas, como el C. S. El Coto, cuyo edificio fue construido originalmente en 1945 con un propósito militar antes de su conversión en centro de salud. Esta evolución simboliza la adaptación de infraestructuras en respuesta a las necesidades cambiantes de la comunidad.

El Hospital de Cabueñes, que inició su actividad en 1968, forma parte de la historia, presente y futura de la sanidad gijonesa y asturiana, es hoy un referente en el área sanitaria, para otras áreas de Asturias y en determinadas especialidades y profesionales en el ámbito nacional, contribuyendo decisivamente al bienestar de la ciudadanía, así como formando parte no solamente del ámbito asistencial, sino también docente e investigador en el área sanitaria V, la comunidad autónoma y el Estado español. En este sentido, cabe destacar cómo muchos de los profesionales de los equipos de atención primaria del área sanitaria, así como de los centros de salud mental son hoy referentes en el ámbito nacional de la especialidad tanto desde el punto de vista asistencial, docente e investigador.

Este crecimiento en la infraestructura, acompañado por un significativo aumento en la plantilla de profesionales, refleja un esfuerzo inversor de gasto público sostenido y exitoso para mejorar la accesibilidad y calidad del cuidado de salud en el Área V. Estos cambios no solo han transformado el paisaje físico del sector salud, sino que también han tenido un impacto positivo en la vida de los ciudadanos, ofreciendo un acceso más amplio y servicios de mejor calidad.

En la actualidad, en el área sanitaria V se están desarrollando tres grandes proyectos en lo que a infraestructuras sanitarias se refiere:

En primer lugar cabe destacar la ampliación del actual Hospital Universitario de Cabueñes, actualmente en ejecución la primera fase de la misma, con una superficie construida superior a 50.000 metros cuadrados supondrá una mejora y aumento cuantitativo de las dimensiones de las áreas destinadas a bloque quirúrgico, laboratorios, esterilización, consultas y gabinetes, farmacia y urgencias. Además estará dotado de las instalaciones tecnológicamente más modernas que permitirán que Cabueñes siga siendo un hospital de referencia nacional tanto en innovación científica como tecnológica.

La construcción del consultorio periférico de Nuevo Roces, actualmente en marcha, cuya fecha de finalización está prevista para el último trimestre de 2024, así como las actuaciones previstas en el nuevo consultorio periférico de Vega-La Camocha permitirán dar respuesta a una necesidad expresada por la ciudadanía para mejorar la accesibilidad a los vecinos en el ámbito de la atención primaria.

El área sanitaria V ha sido, y así seguirá en el futuro, un ejemplo de cooperación entre instituciones, sociedad civil, asociaciones de pacientes y vecinales, fuerzas sociales, entre otros muchos actores. Los medios de comunicación son una herramienta de valor incalculable para informar, difundir, contribuir al conocimiento, profundizar, en definitiva, en el sostenimiento y avance del Sistema Nacional de Salud.