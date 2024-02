Cuando salió a la calle la edición de Gijón de LA NUEVA ESPAÑA ya no había la Cábila en El Llano. La villa estaba sumida en un, entonces parecía imparable, proceso de transformación que urbanizaba nuevos barrios o arreglaba otros. El barrio Alto también sacaba a la luz sus huellas arqueológicas a la par que se adecentaba y en el cerro de Santa Catalina, el "Elogio" en hormigón de Chillida ya miraba al horizonte. Para llevar la edición nos llegó Fernando Canellada, que poco tardó en parecer del mismo Gijón. La redacción estaba entonces en el primer tramo la calle Corrida, encima del café Korynto que tenía un sotanillo muy propicio para organizar alguna que otra tertulia al final de la jornada. Uno estaba en la "Ser" gijonesa y allí, entre otras muchas cosas, hacía unos comentarios brevísimos en una de las desconexiones locales del programa "Hoy por Hoy". Un día de aquellos sonó el teléfono, me pasaron con Canellada y quedamos para conocernos y tomar un café: ahí nació la oferta de colaborar con la edición local de este periódico, aceptada no sin un cierto sentido de la responsabilidad. Un buen día, se hizo mudanza y de Corrida se pasó al Fomento, justo encima de la cafetería Banús. Otro refugio para las paisas del café. Y ahí se sigue, frente a lo que fue el Varadero de Ortea, mi señor abuelo. Por eso, el semanal comentario recibió ese título de Varadero de Fomento. La ciudad prosiguió unos cuantos años su transformación y estas páginas iban dando cuenta de ello, como también lo hacían de los recitales de grandes estrellas del firmamento musical.

Seis lustros dan para mucho. Un buen día, llegó Julio Puente (Q. E. P. D.) con su maestría, después, llegaron otros cafés con Paco García y más tarde con Eloy Méndez. Ahora son con Ignacio Peláez. Una historia de cambios en el mando y, naturalmente en los componentes de la redacción. Queda el espíritu de esta edición siempre atenta a la actualidad de una ciudad que no es nada conformista y que enseguida se revuelve ante una decisión del poder que no gusta a alguien, sean ese alguien muchos o pocos ciudadanos. Una villa marinera a la que ya tan sólo le va quedando el calificativo, con una considerable red de entidades y asociaciones de toda condición y que se quieren ver en el periódico porque eso refuerza su propio reconocimiento. Hay quien intenta forzarlo, pero esos son muy pocos. Gijón es municipio en el que el Ayuntamiento tiene un gran peso y, por lo general, le toca hacer el papel de rompeolas, por ello a quienes nos compete comentar lo que hay no nos suele quedar más remedio que llevar al Consistorio en la mochila, lo que en ocasiones llega a ser un poco fatigoso, pero si queremos iluminar las estampas de Gijón es lo que hay. Todo comenzó con unos apuntes en la radio, luego en la tele y al tiempo el diario, primero papel y ahora también digital, y que no nos falte.