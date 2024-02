Gijón tiene muchas capas. En cierto modo es una ciudad secreta, y no porque haga esfuerzo alguno por serlo, sino porque han pasado por ella muchas cosas, dejando cada una un pliegue. En poco más de medio siglo ha vivido el big bang de la gran migración de los años 60 y 70 del pasado siglo, al trasladarse la actividad siderúrgica de las Cuencas a la costa, con sus secuelas demográficas –duplicación de la población en esas décadas– y de hibridación cultural y social, pero también de un atroz urbanismo; para después, casi sin solución de continuidad, sufrir su socioeconomía un "big cruch", o casi, por efecto de la reconversión industrial. Otras veces las grandes transformaciones han sido impulsadas desde los poderes públicos en alianza con las "fuerzas vivas", como es el caso de la construcción del complejo de la Universidad Laboral en los años 50 del siglo XX, o la creación y desarrollo en los años 60 y 70 de la Feria de Muestras de Asturias y su recinto, tan justamente bautizado Luis Adaro, y la creación oficial del campus universitario de Gijón; o el nuevo impulso que la ciudad recibe con la llegada de la democracia local, en un ciclo que se inicia con el mandato sanador del alcalde José Manuel Palacio, que con el primer PGOU sienta las bases de las grandes transformaciones de los mandatos largos de Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso. Con este somerísimo apunte, que deja fuera otros episodios decisivos, como los que afectan al Puerto, y personalidades sociales o políticas relevantes, solo quiero dar cuenta de lo que decía al principio: Gijón es una ciudad en la que han pasado muchas cosas, y esa sucesión de grandes cambios, cada uno con su historia y sus historias, va dejando capas sucesivas de intereses, conflictos sociales, sucesos y memoria, que explican las cosas que pasan cada día en la ciudad, sin olvidar sus capas profundas, en las que corren aguas negras, como las de la Guerra Civil, pero se guardan también tesoros, como la inagotable herencia de Jovino, y así tirando del hilo, ya en las capas inferiores de la ciudad, la geología se ahonda en una historia local muchas veces rebelde e insumisa, por la que muy al fondo se llega a la primera presencia romana de verdadero empaque en Asturias, unas hechuras de ciudad más de medio milenio antes de la que acabaría siendo Capital.

El periódico ha hecho un ejercicio permanente de independencia mediática, aplicando la única fórmula magistral: veracidad en la información y pluralismo en la opinión

Para mejor calibrar ese incesante dinamismo histórico, pues sin comparaciones nada puede ser medido, póngase en parangón con esta, la Capital, diagnosticada en la novela ("La Regenta") de la que tomó el sobrenombre de Vetusta, celosa de esa capitalidad y su defensa, con el activo indudable de su histórica Universidad y empeñada siempre en parecerse a sí misma. Dicho sea sin el menor acento peyorativo, por supuesto, pues nadie ha dicho que sea mejor la fiebre transformadora o transformista que la pasión conservadora, pero, ¿deberíamos hablar de dos placas tectónicas, animadas por fuerzas opuestas, una centrífuga y otra centrípeta, reflejo tal vez de dos naturalezas, una pelágica y otra telúrica, con sus formas de masa respectivas, una cóncava y otra convexa?

Pues bien, en esa ciudad de tantas capas, regida por esa fuerza y bajo esa naturaleza, aterriza (o más bien ameriza) hoy hace 30 años un diario con vitola de ovetense, fuera o no justa entonces esa marca. Para colmo en Gijón dominaba muy ampliamente el mercado, casi en términos de monopolio, un diario de vocación local más que centenario (hoy centenario y medio ya), ahormado más que dirigido en las décadas anteriores por un admirado y admirable periodista que aunaba ejercicio en el puente de mando, análisis y conocimientos, uno de los mejores que ha dado Asturias (donde se hizo) e incluso España, y que, tras sintonizar talentosamente con las distintas capas de la ciudad, había dado forma en buena medida a lo que esta pensaba de sí misma, incluida cierta beligerancia frente a la Capital.

Bien, ese sería el minuto 1 del día 1 del mes 2 del 94 del siglo XX.

De entonces acá han pasado más y más cosas en la ciudad por capas, en su composición social, su economía, su urbanismo, su dirigencia política y su dirigencia social, pues aunque a veces parezca sumida en la quietud o la indolencia, para desesperación de algunos, en el fondo nunca deja de moverse, igual que le ocurre al mar que la condiciona en todo, y en esa agitación, resultado tal vez de tantos temporales, unos benéficos y alguno maléfico, reside la mejor seña de identidad de su alma colectiva, igual también que la llamada mar de fondo es un almacén de energía de pasadas tempestades.

En cuanto al periódico, lo que hoy sea es lo que el lector tiene cada día en sus manos, con una presencia fuerte e indiscutible en la vida de la ciudad en todos los órdenes, que arranca de aquella arribada de evidente riesgo empresarial del 94, pilotada por un enorme periodista de raza y a la vez gran estratega, José Manuel Vaquero, a la sazón con el auxilio de sabiduría periodística, agudeza y concepto de otro grande, Melchor Fernández Díaz. Conmemorar los 30 años es para mí, sobre todo, recordar ese momento y esas circunstancias, porque aquella clara determinación empresarial y periodística sería el primer factor del resultado.

El segundo factor sería, desde luego, el de los profesionales, del primero al último, que han estado en la tripulación de la nave gijonesa de LNE y la han traído hasta aquí. Inevitable, por justicia y no solo por jerarquía, citar de forma singular a los que han estado al mando a lo largo de todos esos años. Aunque sea casi una saludable prescripción de estilo entre periodistas hablar poco unos de otros, y menos aún con encomio, yo puedo hacerlo, pues siempre he sido y seré un simple adherido a tan admirable gremio.

Comenzó a romper el hielo en Gijón un Fernando Canellada pletórico, hecho en la escuela del mejor periodismo inquisitivo, ese que de mano todo lo pone en duda, pues aspira a saberlo todo para poder contarlo. Verlo con aquel rostro reluciente, que hablaba poco mientras sonreía expectante, esperando a que lo hiciera el otro, podía dar miedo al interlocutor que ya lo conociera (me tocó a mí siendo político), pues sabía que detrás de la respuesta vendría otra pregunta. Así, preguntando, y siempre con la ayuda del inconmensurable periodista Juan Ramón Pérez Las Clotas, cuya cabeza guardaba el libro de claves de Gijón, lo fue sabiendo casi todo de una ciudad que nunca había sido la suya, y, a la vez que el periódico crecía, Fernando iría ganando cada vez más tamaño. Para suceder a Canellada le tocó en suerte a LNE de Gijón un periodista que venía ya con el tamaño físico, profesional y ético bien puesto, hecho en parte en "El Comercio" de Carantoña, al que asemejaba en los andares calmos pero sagaces, y recriado en las alturas de periódicos de Prensa Ibérica, como director. "El maestro", le llamaba quien sería su sucesor, palabra que Puente usaba para los demás pero que en él tenía fundamento. Periodista puro, de olfato, dato y noticia, sin grasa ni nata, aunque puesto a la palabra fuera de los buenos. Nadie lo describió mejor que su colega y amigo Daniel Serrano: "Puente no fue pequeño ni cuando era pequeño". Vino después Francisco García, hecho en Zamora en la dirección y luego, junto a Julio Puente, conocedor de todas las artes del periodismo, atento a cuanto se movía en Gijón y su vida social hasta saberlo sin que se lo contaran, y uno de los mejores columnistas de la Asturias reciente, y al que, al ser ascendido, sucedió un joven de aspecto educado y gran inteligencia, Eloy Méndez, quizás de todos el que, por trienios familiares, mejor conocía las distintas capas de la ciudad, discreto y cerebral, experto en los vientos de la cosa pública, una de esas personas con receptividad tan discreta que les acabas contando sin que te lo pregunte y cuyo talento no parece tener techo, aunque tampoco lo busque. Un póker de ases y una herencia complicada para el recién sucesor, el muy prometedor Ignacio Peláez, que por lo pronto sabe de la ciudad tanto como su antecesor.

Pero si la de estos 30 años de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón fuera una historia de éxito, que creo que lo es pese a las dificultades de partida, a las que se han añadido las propias de la interminable travesía por el desierto de todos los medios escritos, se debe de forma muy especial a un tercer factor, este intangible, el esforzado e indeclinable compromiso diario con los intereses de la ciudad y solo con ellos, en un ejercicio permanente de independencia mediática, aplicando la única fórmula magistral al respecto: veracidad en la información y pluralismo en la opinión. Ojalá esa ecuación (que podría formalizarse en im: vi + po) no se pierda en los 30 siguientes.