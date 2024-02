Gijón, su economía, y todos los que la hemos vivido, hemos atravesado una montaña rusa de transformaciones en estos últimos treinta años. Por delante de nuestros ojos han pasado trenes que hemos perdido y oportunidades que hemos sabido aprovechar, hemos celebrado éxitos, inaugurado proyectos y sufrido los coletazos de más crisis de las deseadas... Las páginas de la edición local de LA NUEVA ESPAÑA han sido fiel testigo y, por suerte, siguen siéndolo.

Nuestra movilidad, las oportunidades que se abren con los terrenos de la Zalia o las expectativas que rodean al desarrollo de los suelos que ya llamamos Naval Azul llenan hoy los titulares de este periódico y las conversaciones de los que vivimos esta ciudad. Nos preocupan nuevos asuntos, como la cadena de valor del hidrógeno o la eólica offshore, pero seguimos con retos pendientes que ya estaban entre nosotros cuando LA NUEVA ESPAÑA estaba todavía aterrizando en Gijón de la mano de Fernando Canellada. Que lo siguió haciendo en tiempos de Julio Puente mientras se instalaba en los hogares, en las barras de los bares y la vida de los gijoneses. Y que continuó con Paco García, Eloy Méndez y hoy con Ignacio Peláez.

El futuro de nuestra industria, la que es y debe seguir siendo corazón y motor de esta ciudad y esta región, sigue en el aire. Hoy hablamos de una necesaria transición, que, sin embargo, sigue sin ser Justa. Nuestros jóvenes están mejor formados que entonces, pero aún no hemos sido capaces de poner freno a la sangría demográfica. Otra cosa que no ha cambiado es el enorme potencial de esta ciudad y esta región. Pero tampoco la abundancia de talento, virtudes que me encuentro día a día y que hacen obligatorio mirar al futuro de esta tierra con esperanza.

Las oportunidades, en definitiva, se han multiplicado, y la mayoría de nuestros retos son viejos conocidos, los tenemos sobradamente identificados y sobre la mesa ya se han puesto recetas para resolverlos. Confío en el éxito, porque creo somos mejores que hace treinta años. Nos hemos digitalizado, hemos salido a los mercados, hemos avanzado en muchos ámbitos. Creo que ahora somos mejores que entonces, más competitivos, más profesionales. Es momento de poner soluciones y ser ambiciosos, de avanzar juntos, aprovechar los horizontes que se abren de la mano de nuestro puerto, ser exigentes con el desarrollo de la red ferroviaria.

Todos los gijoneses, igual que el resto de los asturianos, queremos actividad económica, salir de los puestos de cola de las estadísticas de natalidad, que nuestras empresas crezcan aquí; que nuestros hijos, si es que lo desean, sigan viviendo esta ciudad, queremos prosperidad, servicios públicos efectivos y eficientes, continuar disfrutando un paraíso, pero sin destruir los puestos de trabajo de quienes lo habitan...

No podemos ser ingenuos, si los retos siguen ahí es porque son retos. Porque no es fácil ser industrial y verde, porque no es sencillo darle la vuelta a una pirámide demográfica... es evidente, pero no es imposible. Y el camino para hacerlo pasa, sí o sí, por trabajar juntos y defender sin fisuras todo lo que es crucial para nuestra ciudad: su tejido industrial, su potencial logístico y sobre todo su gente. Hemos de terminar de dejar atrás las épocas de los debates eternos, de las discusiones sustentadas solo en la ideología y continuar por la senda de la colaboración y la economía.

Creo que el futuro de Gijón es ilusionante, así lo veo en las páginas de este periódico, y así espero seguir viéndolo otros treinta años. Ojalá vuelva también a contarnos las victorias de nuestro Sporting en Primera División como hace treinta años.