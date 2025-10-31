El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para "transformar" El Llano

El Llano, como barrio más poblado de Gijón, es una suerte de "miniciudad". No se detiene. Y, como tal, la actividad está a la orden del día. También los proyectos que hay en marcha en la zona, desde la ambiciosa construcción de la escuela infantil de 0 a 3 años junto a las piscinas hasta la pacificación del entorno escolar de La Escuelona, pasando por la reforma del parque Electra o las mejoras de accesibilidad en la avenida Schulz. El Consistorio moviliza un paquete inversor de más de siete millones de euros en unos planes que le cambiarán la cara al enclave con más habitantes del concejo.

En la red autonómica de escuelinas se integrará el centro de 0 a 3 que está levantando Ferrovial, empresa a la que se adjudicaron las obras en octubre de 2024 por cuatro millones de euros, con un plazo de ejecución de año y medio. Durante el desarrollo de los trabajos se detectaron problemas en el terreno que obligaron a una modificación que supuso un incremento de casi un 8 % en el presupuesto. Un aumento que, eso sí, no repercutirá en las fechas, como aseguró Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, en una reciente visita. La idea es entregar la obra al Principado en junio de 2026. El equipamiento estará semienterrado y tendrá el imponente parque de Los Pericones a su espalda. Contará con tres bloques con forma cilíndrica que actuarán a modo de pantalla acústica para aislar a los críos del ruido y habrá una cubierta vegetal.

"Islas" junto a La Escuelona

Hace algo más de un mes arrancaron las labores enmarcadas en otro importante plan impulsado por el Ayuntamiento, la pacificación del entorno del colegio La Escuelona, junto a un punto de encuentro de los vecinos como es el parque de La Serena. Un proyecto, en el que está implicada la Empresa Municipal de Aguas con la renovación de sus redes, que transformará la zona, pues supondrá la generación de una gran plaza con siete "islas" verdes, muros de hormigón y bancos corridos. Esas "islas", asimismo, servirán de elemento de seguridad al separar la zona peatonal de la del tránsito rodado. A este respecto, la iniciativa, cuyas obras tienen una duración aproximada de un año y que comportan tres millones de gasto, conlleva cambios a nivel de tráfico y aparcamiento, ya palpables a pie de calle.

Un recorrido en imágenes por el barrio de El Llano / Lucas Cid

En el parque Electra, el grueso de su remodelación, liderada por el área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, es visible, aunque la finalización completa será en diciembre. Esto se debe a la presencia de unas jardineras con moreras de alto valor simbólico y biológico. Por petición vecinal se tomó la decisión de frenar allí la actividad para llevar a cabo su trasplante en una época más propicia. El proyecto global contempla la ampliación de zonas verdes y redistribución de las estanciales, además de la creación de un tránsito para el paso de vehículos de emergencia. La obra suscitó polémica en su momento por el rechazo de colectivos ecologistas, que clamaban contra la tala de árboles, implicará también ganar más luz natural.

En la avenida Schulz, entre Manuel Llaneza y la carretera Carbonera, el gobierno local ha promovido la elevación de entre 15 y 17 pasos de peatones en aras de ampliar aceras y mejorar la visibilidad de peatones y conductores. Una pacificación encuadrada en el contrato de conservación viaria por un importe de 200.000 euros.

Más cosas. Para 2026 ya hay comprometidas distintas intervenciones en el marco de los presupuestos participativos –se invertirán 333.333 euros–. Dos serán en la plaza del Tres de Abril, donde se reubicará el área de juegos infantiles eliminado por la edificación de la nueva escuelina y, además, se mejorará la iluminación. Por otro lado, se incrementarán los aparatos de calistenia en los parques de la zona en los que ya existan estas instalaciones, se sustituirán más de un centenar de papeleras y habrá un soterramiento de contenedores, con preferencia en el parque de La Serena, corazón de un barrio en el que el Consistorio ha puesto la mira para elevarlo al siguiente nivel.