Fotografías del Muséu del Pueblu d'Asturies y del fondo fotográfico de LA NUEVA ESPAÑA

De la Cábila a un barrio en expansión y plagado de proyectos en marcha: un recorrido en imágenes por la historia de El Llano / Muséu del Pueblu d´Asturies/ Lucas Cid

Sergio García

De la Cábila al mayor barrio de Gijón con alrededor de 40.000 habitantes, por delante del Centro 33.000 y La Calzada con casi 25.000. Un barrio, según el cronista oficial de Gijón, con 183 años de historia y dividido en tres zonas: el Llano de Abajo (cercano a Gijón), el del Medio (la zona alrededor de la parroquia de La Milagrosa) y el de Arriba (final de la avenida de Schulz ya cerca de Contrueces).

El Llano es un barrio en transformación constante. El primer gran cambio fue a finales de los años 80 del pasado siglo. Fue clave el Plan Especial de Reforma Interior, el PERI, de El Llano, que emanó del Plan Rañada del año 1986 y que se puso en marcha a comienzos de la década de 1990.

Ahora, de nuevo, son muchos los proyectos en marcha. La Escuelina infantil, la reforma del entorno de la Escuelona, la transformación del parque Electra y de la Serena… y una inversión municipal de más de siete millones de euros para el próximo año.

LA NUEVA ESPAÑA, gracias al archivo del Muséu del Pueblu d’Asturies, y al propio fondo fotográfico del periódico, ofrece a los lectores un recorrido visual del barrio a través de la historia.

¿Cuáles son los límites de El Llano? Un distrito por sí mismo que colinda con hasta seis barrios de Gijón

El avance de las obras en la avenida de Schulz para mejorar los pasos de peatones: "Serán muy útiles para los mayores"

La Serena, el corazón del Llano y punto de encuentro: "Este parque siempre fue el alma del barrio, por aquí pasa todo el mundo”

El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para "transformar" El Llano

Un niño que vio cambiar El Llano

Nace LA NUEVA ESPAÑA de El Llano, segunda edición digital para un barrio de Gijón

El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
