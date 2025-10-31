De la Cábila a un barrio en expansión y plagado de proyectos en marcha: un recorrido en imágenes por la historia de El Llano

De la Cábila al mayor barrio de Gijón con alrededor de 40.000 habitantes, por delante del Centro 33.000 y La Calzada con casi 25.000. Un barrio, según el cronista oficial de Gijón, con 183 años de historia y dividido en tres zonas: el Llano de Abajo (cercano a Gijón), el del Medio (la zona alrededor de la parroquia de La Milagrosa) y el de Arriba (final de la avenida de Schulz ya cerca de Contrueces).

El Llano es un barrio en transformación constante. El primer gran cambio fue a finales de los años 80 del pasado siglo. Fue clave el Plan Especial de Reforma Interior, el PERI, de El Llano, que emanó del Plan Rañada del año 1986 y que se puso en marcha a comienzos de la década de 1990.

Ahora, de nuevo, son muchos los proyectos en marcha. La Escuelina infantil, la reforma del entorno de la Escuelona, la transformación del parque Electra y de la Serena… y una inversión municipal de más de siete millones de euros para el próximo año.

LA NUEVA ESPAÑA, gracias al archivo del Muséu del Pueblu d’Asturies, y al propio fondo fotográfico del periódico, ofrece a los lectores un recorrido visual del barrio a través de la historia.