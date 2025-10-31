El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón

Los barrios de Gijón llevan nombres cuyo significado, cuya etimología, no siempre está clara. Ni siquiera para los expertos en el tema. Ceares puede venir de Ceres, la diosa romana de la agricultura, de ahí la palabra "cereales". O no. El nombre de Jove puede derivarse de Júpiter, o no. Por no saber no sabemos ni de dónde vine exactamente la palabra "Gijón". Lo de El Llano es claro: el terreno no tiene cuestas. La avenida de Schulz es llana y esa avenida -hasta julio de 1931 carretera Carbonera- es el origen del barrio.

"La fábrica Electra de El Llano". Óleo sobre lienzo obra de Antonio Suárez en el año 1951 / Antonio Suárez

La carretera Carbonera fue trazada para facilitar la llegada del carbón de las cuencas mineras hasta el mar y, si hablamos del concejo de Gijón, iba desde el alto de la Madera hasta la Puerta de la Villa. La carretera Carbonera, el camino carbonero, fue el origen del Llano tal como hoy lo conocemos, y esa vía fue una idea de Gaspar Melchor de Jovellanos el ilustrado a quien Gijón tanto debe. Jovellanos entendió muy pronto que dos cosas eran fundamentales para la ciudad, para su futuro: el carbón y el puerto.

Un barrio muy Llano

La carretera Carbonera, tan fundamental para la industria local, tardó muchos años en ser trazada. Demasiados años. Jovellanos murió en el año 1811 y la cuestión de ese camino carbonero por él diseñado no fue realidad hasta casi la mitad de aquel siglo XIX, hasta 1842. El sevillano Alejandro María Aguado y Rodríguez de Estenoz, marqués de las Marismas del Guadalquivir (Sevilla, 1785; Gijón, 1842), empresario y banquero, fue el promotor de la carretera Carbonera, la que había ya planteado el gijonés Jovellanos. El marqués vino a la ciudad para asistir a la inauguración, el 12 de abril de 1842, y aquí, inesperadamente, murió. Para agradecerle sus desvelos por Gijón el Ayuntamiento de cuarenta años más tarde, dio su nombre -diríamos mejor su apellido- a una vía del ensanche del Arenal, desde entonces llamada calle de Aguado. Una unión en el callejero local entre La Arena y El Llano.

Parte de El Llano es también una antigua finca llamada "El Fumeru". Una vez vendida y urbanizada, dio lugar a calles como Domingo García de la Cruz, Ceán Bermúdez, Caveda o Francisco de Paula Jovellanos. El Fumeru tenía una superficie de 40.000 metros cuadrados, un poco más que la actual zona verde de Los Pericones. Pero en terreno llano. Por el sur la finca El Fumeru -propiedad de las familias Jove y Hevia y Cienfuegos Jovellanos- terminaba en la actual calle de Francisco de Paula Jovellanos y de ahí el curioso trazado de esa calle. Los límites este y oeste eran la carretera Carbonera y la que, conduciendo a Ceares, está dedicada a los hermanos Felgueroso.

Los tres Llanos

Desde aquel 12 de abril de 1842 la carretera Carbonera sirvió como una de las más importantes entradas a la ciudad y como eje de El Llano, como calle principal del barrio. Diez años más tarde que la carretera Carbonera se inauguró el ferrocarril de Langreo, y de esa manera en el año 1852 quedó completada esa conexión entre las cuencas mineras y Gijón.

Por tanto podemos decir que de El Llano no solamente queda claro por qué se llama de esa manera, sino que sabemos desde cuándo existe como tal, como una vía en cuyas orillas se empezaron a levantar viviendas e industrias. El 12 de abril de 1842 fue la inauguración de la Carretera Carbonera y, consecuentemente, el pasado mes abril El Llano cumplió 183 años. No siempre es fácil saber exactamente cuándo un barrio de Gijón empieza a serlo, cuándo empieza su historia. Suele ser eso un proceso largo en algunos casos, muy largo sobre todo si hablamos de barrios antiguos y sin una fecha concreta. En el caso de El Llano no es así.

La calle Siglo XX en la década de 1960. / Archivo Municipal de Gijón. Colección Padre Patac

Por la carretera Carbonera no sólo pasaba carbón. Se abrieron tabernas y mesones para los viajeros y se levantaron fábricas de todo tipo, y alojamientos para trabajadores y trabajadoras a ambos lados de la vía. Eso motivó ya desde las últimas décadas del siglo antepasado que El Llano se convirtiese en un barrio eminentemente industrial, y desde inicios del siglo pasado atravesado por una de las tres líneas del tranvía.

Ahora es El Llano pero durante muchos años eran Los Llanos: el Llano de Abajo, el del Medio y el de Arriba. El primero, el más cercano al centro de Gijón, llegaba desde la Puerta de la Villa hasta el cruce con la calle San José; el del Medio era la zona alrededor de la parroquia de La Milagrosa y Llano de Arriba se llamaba a la parte final de la avenida de Schulz ya cerca de Contrueces.

Además cada zona de El Llano tenía su propia personalidad y no era lo mismo haber nacido o vivir en un Llano que en otro. Entre otras cosas porque no estaban unidos. Si miramos cualquier plano de esa parte de la ciudad anterior a la década de 1940 veremos que esos tres Llanos estaban separados por espacios sin edificaciones. Quedaba claro de qué zona de El Llano eras natural. Queda claro, por tanto, que el actor Arturo Fernández Rodríguez (Gijón, 1929-Madrid, 2019), hijo predilecto de Gijón en 1994, nació en El Llano de Abajo. Queda claro también que Santiago Carrillo Solares (Gijón, 1915-Madrid, 2012), líder del Partido Comunista de España, con una calle con su nombre en El Llano al lado de las piscinas, nació en otro extremo del barrio.

El Peri

El Llano actual nada tiene que ver con el aspecto que tenía apenas hace unas décadas. En ese cambio tuvo mucho que ver el Plan Especial de Reforma Interior, el PERI, de El Llano, que emanó del Plan Rañada del año 1986 y que se puso en marcha a comienzos de la década de 1990. El barrio era un ejemplo de alto deterioro y el PERI de El Llano se ejecutó a través de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S. A. (SOGEPSA).

Una imagen del poblado chabolista de La Cábila, en el año 1934. Estaba situado en la zona del actual colegio de El Llano y parte de Los Pericones. / Muséu del Pueblu d´Asturies. Colección de Constantino Suárez

Antes de cualquier transformación el Ayuntamiento de Gijón realizó un completo estudio sociológico de la zona. Estamos hablando del verano del año 1988, antes de que, a finales de ese año, la avenida de El Llano comenzara a cobrar realidad. Algunos datos de ese estudio resultan muy interesantes. Del diario LA NUEVA ESPAÑA del 6 de septiembre de 1988, entresacamos alguno. Por ejemplo que el Plan PERI de El Llano afectaba directamente a 241 viviendas y a 172 familias, la inmensa mayoría de un nivel económico muy bajo. La pirámide de población de aquella zona demostraba un claro envejecimiento, el grueso de ella estaba entre los 60 y los 69 años, y del total de las 172 familias afectadas, la tercera parte estaba compuesta por un solo miembro. De las 241 viviendas había 64 desocupadas.

Fue la mayor operación de remodelación llevada a cabo en la ciudad ya que fue acometida en una superficie de 70.000 metros cuadrados, digamos que diez Molinones. El PERI del Llano transformó buena parte del barrio, sobremanera aquella más degradada en los alrededores del campo de fútbol de Los Fresno, una zona muy deprimida y llena de infraviviendas la mayoría levantadas muchos años antes y con pequeños talleres. Pero también modificó otra parte de El Llano más cercana al paseo de Begoña, muy céntrica por tanto, con la creación de la avenida del Llano desde entonces una vía fundamental en la ciudad.

Se trataba ―y así fue― de una vez liberados los terrenos llevar a cabo la urbanización con la instalación de redes de alcantarillado, luz, semafórica, de teléfono, y hacer realidad nuevas viviendas, centros educativos y culturales… Y jardines y arbolado donde nunca había existido tanta zona verde.

El Llano es el barrio más poblado de Gijón, con casi 40.000 vecinos y vecinas. Mil más que asociados tiene el Grupo Covadonga y un poco más que los habitantes de Mieres. Le siguen Centro (33.000) y La Calzada con casi 25.000 vecinos.