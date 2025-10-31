Fin de semana para pasar mucho miedo en El Llano: la fiesta del Samaín 2025 tomará la plaza 3 de Abril con tres días de fiesta, tradición, música y gastronomía

El Llano encara un intenso fin de semana. De los de meter miedo. La Asociación Vecinal La Serena organizará del 31 de octubre al 2 de noviembre el ya tradicional Samaín 2025 en la Plaza 3 de Abril, una cita que convertirá el barrio en un escenario de tradición, entretenimiento familiar y música en directo, con comidas populares y actividades para todas las edades.

La programación arrancará hoy viernes 31 de octubre, Día del Samaín, a las cuatro de la tarde con un taller de pintacaras a cargo de Kinderland World. A las cinco será el turno del pasacalles, que irá desde la carpa al ritmo de la banda de gaitas La Garulla. A esa misma hora se entregarán los mapas para participar en el recorrido de truco o trato por el barrio.

A las siete y media tendrá lugar la tradicional Güestía, que recorrerá las calles principales desde el local de la asociación hasta la carpa. El pregón inaugural será a las nueve de la noche, a cargo de la Confitería San Antonio. Ya a partir de las once, la orquesta Assia ofrecerá el gran concierto de la noche, que continuará después con la sesión de DJ Andrés “Vas Bailar” de madrugada.

El cartel de Samaín. / Lne

La jornada del sábado 1 de noviembre estará dedicada a la infancia y comenzará a mediodía con un cuentacuentos a cargo de la librería La Madriguera. A la una habrá sesión vermú con un maratón de zumba a cargo del gimnasio Energy Fit y a las dos y media se celebrará una comida popular con una paella gigante.

La tarde traerá el concurso de disfraces y la entrega de premios de la yincana a las cinco, seguido de minidisco a las siete. Por la noche, a partir de las once y media, actuará la orquesta Tekila y la fiesta continuará con la sesión de DJ Dani Veites.

El domingo 2 de noviembre, Día de la Juventud, arrancará a la una del mediodía con sesión vermú a cargo de la Agrupación Artística Gijonesa. A las tres se ofrecerá una pulpada popular y a las cinco se dará por concluida oficialmente la fiesta.

Truco o trato

Otra de las iniciativas impulsadas desde la asociación vecinal es la propuesta para los más pequeños del tradicional "truco o trato" para estas fechas. Los jóvenes del barrio podrán pedir sus golosinas en medio centenar de negocios del barrio que quieren colaborar con la iniciativa. Será hoy viernes, a partir de las cinco de la tarde. Desde La Serena han elaborado un mapa para conocer todos los establecimientos adheridos.

Los negocios participantes. / Lne

"¿A qué esperas? Guarda el mapa, prepara tu mejor disfraz y... ¡nos vemos en la ruta!", invitan desde el colectivo, que desvelan la existencia de hasta "cinco locales encantados".

Con este programa, Samaín se reafirma como una de las celebraciones vecinales más destacadas del otoño gijonés, combinando tradición ancestral, participación comunitaria y ambiente festivo para todas las generaciones.