Fin de semana para pasar mucho miedo en El Llano: la fiesta del Samaín 2025 tomará la plaza 3 de Abril con tres días de fiesta, tradición, música y gastronomía
La Asociación Vecinal La Serena programa actividades y hasta una ruta por medio centenar de negocios para disfrutar del "truco o trato"
Demi Taneva
El Llano encara un intenso fin de semana. De los de meter miedo. La Asociación Vecinal La Serena organizará del 31 de octubre al 2 de noviembre el ya tradicional Samaín 2025 en la Plaza 3 de Abril, una cita que convertirá el barrio en un escenario de tradición, entretenimiento familiar y música en directo, con comidas populares y actividades para todas las edades.
La programación arrancará hoy viernes 31 de octubre, Día del Samaín, a las cuatro de la tarde con un taller de pintacaras a cargo de Kinderland World. A las cinco será el turno del pasacalles, que irá desde la carpa al ritmo de la banda de gaitas La Garulla. A esa misma hora se entregarán los mapas para participar en el recorrido de truco o trato por el barrio.
A las siete y media tendrá lugar la tradicional Güestía, que recorrerá las calles principales desde el local de la asociación hasta la carpa. El pregón inaugural será a las nueve de la noche, a cargo de la Confitería San Antonio. Ya a partir de las once, la orquesta Assia ofrecerá el gran concierto de la noche, que continuará después con la sesión de DJ Andrés “Vas Bailar” de madrugada.
La jornada del sábado 1 de noviembre estará dedicada a la infancia y comenzará a mediodía con un cuentacuentos a cargo de la librería La Madriguera. A la una habrá sesión vermú con un maratón de zumba a cargo del gimnasio Energy Fit y a las dos y media se celebrará una comida popular con una paella gigante.
La tarde traerá el concurso de disfraces y la entrega de premios de la yincana a las cinco, seguido de minidisco a las siete. Por la noche, a partir de las once y media, actuará la orquesta Tekila y la fiesta continuará con la sesión de DJ Dani Veites.
El domingo 2 de noviembre, Día de la Juventud, arrancará a la una del mediodía con sesión vermú a cargo de la Agrupación Artística Gijonesa. A las tres se ofrecerá una pulpada popular y a las cinco se dará por concluida oficialmente la fiesta.
Truco o trato
Otra de las iniciativas impulsadas desde la asociación vecinal es la propuesta para los más pequeños del tradicional "truco o trato" para estas fechas. Los jóvenes del barrio podrán pedir sus golosinas en medio centenar de negocios del barrio que quieren colaborar con la iniciativa. Será hoy viernes, a partir de las cinco de la tarde. Desde La Serena han elaborado un mapa para conocer todos los establecimientos adheridos.
"¿A qué esperas? Guarda el mapa, prepara tu mejor disfraz y... ¡nos vemos en la ruta!", invitan desde el colectivo, que desvelan la existencia de hasta "cinco locales encantados".
Con este programa, Samaín se reafirma como una de las celebraciones vecinales más destacadas del otoño gijonés, combinando tradición ancestral, participación comunitaria y ambiente festivo para todas las generaciones.
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
- Vecinos de La Calzada impulsan una placa en homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, fundadores del mítico colectivo gijonés Los Collacios