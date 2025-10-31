Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuáles son los límites de El Llano? Un distrito por sí mismo que colinda con hasta seis barrios de Gijón

La zona con más habitantes de la ciudad tiene como algunas de sus "fronteras" el parque de Los Pericones o las avenidas Constitución y Manuel Llaneza

Vista aérea de El Llano.

Vista aérea de El Llano. / Mario Canteli

Sergio García

Alrededor de 40.000 habitantes tiene El Llano, el barrio más poblado de Gijón. Una cifra nada desdeñable. Un centenar de nacionalidades están representadas en una zona tan extensa que constituye un distrito por sí misma y en la que conviven dos asociaciones vecinales. Colinda con numerosos barrios: Ceares, Contrueces, Pumarín, Laviada, el Centro y El Polígono, muestra inequívoca de su tamaño.

Dos importantes avenidas como Constitución y Manuel Llaneza ejercen de "frontera". También la avenida hómonima del barrio, la del Llano, a cuyo costado queda el imponente parque de Los Pericones, el complejo deportivo o las piscinas municipales. Las calles Pintor Manuel Medina, Bélgica y San Nicolás, por ejemplo, actúan de separación con Contrueces y Pumarín. En el corazón del Llano se hallan dos vías de notable actividad vecinal, comercial y hostelera, como las de Juan Alvargonzález y Pérez de Ayala. También cruza el barrio otra relevante arteria como la avenida Schulz.

Con lugares muy populares como el centro comercial Los Fresnos o varios centros educativos, como los colegios El Llano, La Escuelona, Manuel Martínez Blanco o La Milagrosa o la escuela de educación infantil Gloria Fuertes, El Llano también alberga una parte de otra avenida de referencia, Gaspar García Laviana, en el tramo más próximo a Los Pericones. Y en El Llano está, aunque al límite, el solar de peritos, donde el Principado está levantando 250 viviendas para jóvenes.

El Centro Comercial Los Fresnos, "eje de la vida de El Llano"

Los vecinos de El Llano piden más verde y vida para la plaza de Los Fresnos: "Está anticuado y falto de color"

Peritos, de solar vacío a 250 viviendas de alquiler joven en El Llano: así tomó forma en Gijón un proyecto de 44 millones de inversión

De la Cábila a un barrio en expansión y plagado de proyectos en marcha: un recorrido en imágenes por la historia de El Llano

El avance de las obras en la avenida de Schulz para mejorar los pasos de peatones: "Serán muy útiles para los mayores"

El Llano se vuelca con la “Operación Mochila” para ayudar a familias vulnerables de Gijón

