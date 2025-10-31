¿Cuáles son los límites de El Llano? Un distrito por sí mismo que colinda con hasta seis barrios de Gijón

Alrededor de 40.000 habitantes tiene El Llano, el barrio más poblado de Gijón. Una cifra nada desdeñable. Un centenar de nacionalidades están representadas en una zona tan extensa que constituye un distrito por sí misma y en la que conviven dos asociaciones vecinales. Colinda con numerosos barrios: Ceares, Contrueces, Pumarín, Laviada, el Centro y El Polígono, muestra inequívoca de su tamaño.

Dos importantes avenidas como Constitución y Manuel Llaneza ejercen de "frontera". También la avenida hómonima del barrio, la del Llano, a cuyo costado queda el imponente parque de Los Pericones, el complejo deportivo o las piscinas municipales. Las calles Pintor Manuel Medina, Bélgica y San Nicolás, por ejemplo, actúan de separación con Contrueces y Pumarín. En el corazón del Llano se hallan dos vías de notable actividad vecinal, comercial y hostelera, como las de Juan Alvargonzález y Pérez de Ayala. También cruza el barrio otra relevante arteria como la avenida Schulz.

Con lugares muy populares como el centro comercial Los Fresnos o varios centros educativos, como los colegios El Llano, La Escuelona, Manuel Martínez Blanco o La Milagrosa o la escuela de educación infantil Gloria Fuertes, El Llano también alberga una parte de otra avenida de referencia, Gaspar García Laviana, en el tramo más próximo a Los Pericones. Y en El Llano está, aunque al límite, el solar de peritos, donde el Principado está levantando 250 viviendas para jóvenes.