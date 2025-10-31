Los vecinos de El Llano piden más verde y vida para la plaza de Los Fresnos: "Está anticuado y falto de color"

La plaza de Los Fresnos, en El Llano, se encuentra a la espera una reforma largamente anunciada. Los vecinos del entorno, que llevan años escuchando promesas sobre la remodelación, tienen claro qué esperan: más zonas verdes, mejor mantenimiento y un espacio que invite a quedarse. Algunos incluso sugieren aprovecharla para actividades culturales o deportivas.

Yolanda Camino, vecina del barrio, lo resume con claridad: “Pondría algo más verde, porque aquí hay mucho espacio en el centro que no se aprovecha”. A su lado, Cristian Márquez coincide: “Una zona verde estaría muy bien. Por aquí vienen muchos perros y la gente tiene que meterse por los prados de al lado de la carretera”.

Ambos apuntan también a una posible mejora estética. “Las columnas las quitaría, no sé si son por el aparcamiento de abajo, pero cambiaría eso por otra cosa”, comenta Yolanda. Cristian añade que la plaza “está anticuada” y que habría que “señalizar mejor” el tráfico en los alrededores, donde “hay muchos accidentes” por pasos de peatones mal ubicados.

Más zona verde y mejor señalización

El mantenimiento, coinciden, “deja que desear”. “Los bancos están fatal, hay hierbajos… Hace un año que no venía nadie a limpiar”, explican. Aun así, reconocen que “los jardineros sí están todas las semanas en la zona verde”. Entre sus propuestas también figura “poner una fuente” y crear un espacio “más accesible y con menos coches”.

Los vecinos piden más verde y vida para la plaza de Los Fresnos / LNE / Lucas Cid

Jesús Vázquez, que pasa por la plaza con frecuencia, coincide en que necesita “un lavado de cara”. “Yo pondría columpios, bancos más cómodos y alguna fuente. Y más verde, claro, falta césped o una zona ajardinada”, apunta.

Agus Porto, otro vecino consultado, opina que la plaza “está un poco deteriorada” y que bastaría con “pintarla un poco y mejorar la limpieza”. “Le falta color, árboles, flores… Hacerla más pintoresca, darle vidilla”, dice. Sobre la zona de patinetes, cree que “está bien y se usa mucho”, pero los bancos, a su juicio, “necesitan una capa de pintura”.

Kike Ferreiro, sin embargo, tiene una visión distinta. Considera que “la plaza está bien de sobra” y pide que “no se gaste mucho dinero”. “Hay otras cosas más importantes. Un lavado de cara, limpiar los cristales y ya está”, afirma.

Espacio para actividades deportivas, conciertos o cultura

Para Begoña García, lo que falta es “vida y color”. Su propuesta va más allá: “Podrían poner un parque de calistenia o algo deportivo, porque el único que hay está en el Fluvial”. También propone “usar la plaza para mercados de artesanía o conciertos pequeños”. “El mantenimiento está bastante mal”, añade, “y aunque hay muchos bancos, falta atractivo, algo que llame la atención”. Su idea incluye mantener parte de la estructura actual, “pero quitar algunos bancos y aprovechar el espacio para actividades culturales”.

La plaza de Los Fresnos es, para unos, un espacio olvidado que necesita color, césped y vida; para otros, un lugar que no requiere grandes inversiones. Entre opiniones diversas, lo que sí comparten los vecinos es el deseo de que, esta vez, la anunciada reforma se convierta por fin en realidad y no en otra promesa que se lleva el viento.