Arrancan las obras en esta calle de El Llano, en Gijón, para renovar el pavimento: así afectarán al tráfico

Trajín de operarios y maquinaria en la calle Eleuterio Quintanilla de El Llano, en Gijón. El Ayuntamiento inició este martes las obras de renovación del pavimento en el tramo comprendido entre la calle Severo Ochoa y la avenida Schulz, actuación que conlleva asimismo una nueva distribución de la vía, que pasará a tener un único carril de circulación. Además, se habilitará un nuevo aparcamiento en batería en el margen izquierdo en aras de mejorar el estacionamiento en la zona.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los trabajos concluirán este mismo viernes. Durante la ejecución se verá afectada la circulación en Eleuterio Quintanilla y calles perpendiculares; se prevén puntuales cortes, que estarán señalizados. También habrá señalistas para preservar la seguridad y reducir las molestias a los conductores. "Estas obras suponen una mejora directa para nuestro barrio, modernizando las infraestructuras", reivindicaron desde la asociación vecinal La Serena. Las labores se enmarcan en el plan de pacificación del entorno de La Escuelona impulsado por el gobierno local.

La fisonomía de la calle Eleuterio Quintanilla ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. El proyecto municipal busca convertir el parque de La Serena en una gran plaza central del barrio y contempla un único vial de circulación. El acopio de material se realizó en las dos bolsas de aparcamientos que había en Eleuterio Quintanilla, lo que recrudeció las dificultades que tienen los vecinos y trabajadores de El Llano para estacionar.

La iniciativa global incorpora nuevas zonas verdes con arbolado y especies arbustivas. Se colocarán tanto en las áreas ajardinadas como en las aceras, que tendrán nuevos modelos de alcorques. El trazado del parking Eleuterio Quintanilla permitía apostar por un diseño de plaza bastante ambicioso. Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, habló en su momento de una "gran plataforma única" que generará un nuevo espacio de "convivencia". Se pretende que tenga una estética muy marcada.

La opinión de los vecinos

En la zona afectada por los trabajos, las opiniones entre los vecinos y los comerciantes son, en general, favorables, aunque no faltan las quejas por el ruido y las molestias temporales. “Estoy a favor de que se hagan las obras, pero lo ideal sería que se ensancharan las aceras. Eso sí, la zona va a ganar mucho cuando esté terminada”, comentaba Tito Acuña, empleado de un bar cercano.

Desde una carnicería de la zona, su trabajadora reconocía que esta primera mañana fue caótica: “No se puede aparcar ni descargar, el taller de coches de al lado fue una ruina hoy porque nadie podía parar. Pero bueno, están trabajando, hay que entenderlo”, explicaba resignada, aunque admitía que el ruido se nota y que la clientela baja durante las obras.

Pese a los inconvenientes, los vecinos muestran paciencia. “Empezaron hoy a las ocho de la mañana y van muy rápido. En pocos días lo tendrán acabado si siguen así”, aseguraba Miguel Montes, residente en uno de los portales. Otro vecino añadía que el resultado “será muy bueno, porque se ganan plazas de aparcamiento al pasar a batería” y bromeaba con una petición compartida en el barrio: “Mientras no lo pongan de zona azul, de lujo”.

En general, el ambiente en la calle es de comprensión. “Molesta el ruido, claro, pero luego quedará mucho mejor. Ya estamos acostumbrados a que cada año desmonten algo”, resumía otra vecina, que destacaba que la mejora beneficiará sobre todo a quienes acuden al ambulatorio o al colegio cercano, muy transitados a diario.