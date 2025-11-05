Alerta en El Llano: el cruce de Gijón donde hay accidentes y sustos "casi todos los días"

Los cruces de la calle Leoncio Suárez con Ana María, Pedro Pablo y Eulalia Álvarez, en el barrio de El Llano, se han convertido en un quebradero de cabeza para vecinos y comerciantes, que denuncian los "frecuentes frenazos", "pitidos" y "pequeños choques" que se producen "casi a diario". Los residentes reclaman al Ayuntamiento una actuación para mejorar la visibilidad y reducir la velocidad de los vehículos. "Accidentes no hay todos los días, pero pitidos y frenazos sí, casi a diario", describe Jesús González, responsable de la tienda Ferastur Pinturas y Barnices, que ya ha sufrido en su propio negocio las consecuencias del tráfico descontrolado. "Aquí ya se nos metieron dos coches dentro de la tienda. Intentamos poner bolardos para protegernos, pero el Ayuntamiento no nos lo permite", añade el comerciante, señalando la fachada aún dañada por un golpe.

Jesús Blas, ayer, en su negocio. | ÁNGEL GONZÁLEZ

El último accidente, recuerda, fue el pasado domingo con el balance de una persona herida leve al chocar dos turismos después de que uno de ellos se saltarse, presuntamente, un ceda al paso. "Los bomberos tuvieron que venir a excarcelar a uno de los conductores porque no podía salir del coche. En esta esquina pasa algo cada poco", lamenta el comerciante, que asegura que la falta de visibilidad y los coches aparcados en las esquinas agravan la situación. "Tienen que sacar el morro demasiado y los que bajan vienen lanzados. Muchos no respetan el ceda el paso", remata en su análisis.

"Es cuestión de tiempo que pase algo serio"

En el tramo superior de la misma calle, algunos vecinos reconocen que las bandas sonoras instaladas en el paso de peatones de la calle Ana María han ayudado a reducir la velocidad, pero consideran que el problema persiste en los demás cruces. "Aquí no hay bandas, ni nada que frene. Es cuestión de tiempo que pase algo serio", advierte González.

Luis Lozano, en su locutorio.

Jesús Blas, de la tienda de electrodomésticos Tron Expert, resume la sensación general. "Llevo cuarenta años aquí y esto es de toda la vida. Ha habido coches que se metieron dentro de peluquerías, kioscos o tiendas. Los accidentes se repiten y la mayoría son despistes, pero también hay mucha gente que conduce demasiado rápido", describe el responsable del negocio. Para Blas, la solución pasa por reformar las esquinas y ampliar las aceras. "Tendría que estar prohibido aparcar tan cerca del cruce. En calles como Río de Oro recortaron las esquinas y se nota. Aquí deberían hacer lo mismo o poner pivotes fijos, porque con los coches pegados al paso de peatones no se ve nada", aconseja.

Jesús González, en su tienda.

Desde el locutorio El Deportivo, su responsable, Luis Lozano, coincide en el diagnóstico del problema de tráfico en la zona. "En estos cruces han pasado varios accidentes. No cada día, pero sí con frecuencia. Hay gente que no respeta los ceda el paso y eso provoca los choques", cuenta.

Los vecinos, acostumbrados al sonido de los frenos y los claxon, piden una actuación antes de que ocurra algo grave. "Son cruces con mucha circulación y poca visibilidad", apuntan residentes, que urgen soluciones.