Una discusión "de convivencia" en un piso de Gijón termina en apuñalamiento: un detenido y un ingresado en Cabueñes

Nueva intervención de la Policía Nacional en el barrio de El Llano por un caso de apuñalamiento. Los hechos se produjeron la noche del pasado lunes, sobre las diez, y los protagonistas fueron dos senegaleses. Según las fuentes consultadas, uno de ellos, de 46 años, apuñaló a otro en el piso en el que conviven los dos con con al menos una tercera persona, también de nacionalidad senegalesa. Las causas de la pelea se están investigando, pero se tiene claro que todo apunta a un problema de convivencia. El herido, con un corte en la ingle, fue evacuado en ambulancia al Hospital de Cabueñes, pero estaba fuera de peligro.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Julio. Eran las diez de la noche pasadas. Eso sumado a que la calle se trata de una de las vías interiores del barrio hizo que no se generase demasiado revuelo en la zona por la llegada de los agentes. La calle Julio comunica la calle Río de Oro con la avenida de Schulz. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Policía Nacional. Tras acceder al piso y tener claro qué es lo que había sucedido, los agentes detuvieron al autor del ataque.

Tras esto, se dio aviso a los servicios de Emergencias para que se hicieran cargo del herido. Tanto el agresor, como la víctima son de la misma nacionalidad. Hasta la calle Julio llegó una ambulancia que fue la que se encargó de evacuar al Hospital de Cabueñes al herido. Pese a lo aparatosa de la situación, desde un primer momento se tuvo claro que las heridas no ponían en riesgo la vida de la víctima. El detenido deberá, por otro lado, pasar a disposición judicial para conocer cuál será su destino.

Sucesos de este tiempo no son del todo infrecuentes en el barrio de El Llano. De hecho, el pasado 22 de septiembre de este año se conocía la sentencia para un marroquí y un argelino que, semanas antes, se habían sentado en el banquillo de los acusados de la sección octava de la Audiencia Provincial por otro ataque con arma blanca. En este caso, los dos acusados habían sido los protagonistas de una brutal agresión sobre cuatro hombres en la avenida de Gaspar García Laviana, en enero de 2023.

En ese caso, una de las víctimas resultó gravemente herida. Se juzgó a los dos implicados por un delito de tentativa de homicidio y por otros tres delitos de lesiones. Les cayeron 16 años de cárcel, siete por el primero y tres por cada uno de los delitos anteriores. Sin tener que ver con un caso de arma blanca, la calle Julio se encuentra cerca del número 99 de la avenida Schulz donde en enero de este año la Policía Local tuvo que sacar con un ariete a un paciente de salud mental que se atrincheró en un banco.