La asociación La Serena de El Llano ha decidido: estos son los ganadores del concurso de escaparates de Samaín

La espera ha terminado. La asociación vecinal La Serena de El Llano ha dado ya a conocer los ganadores del VI Concurso de Decoración de Escaparates de Samaín. "¡Habéis llenado el barrio de creatividad, color y espíritu de Samaín!", ensalzan desde la entidad, que mostró su agradecimiento a todos los comercios participantes.

El primer premio recae en Vivalia Grupo Inmobiliario, cuya escenografía se inspiraba en la festividad del Día de los Difuntos. La Serena destacó la "espectacularidad" de la decoración, que convirtió la inmobiliaria en una parada obligatoria en el "truco o trato" que se celebró el 31 de octubre.

El segundo galardón es para "Abbey Road School of English". "Su originalidad y ambientación son increíbles", reivindicaron desde La Serena, mientras que el podio lo completa "Confitería Alejandros", que desplegó "un escaparate lleno de magia y detalle", señalaron desde el colectivo vecinal.