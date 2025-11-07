Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Aridane Cuevas

Aridane Cuevas

El Conseyu deja de ser mozo

Gijón celebra este año el 30º. aniversario del Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX), una entidad que desde 1995 ha sido el altavoz y punto de encuentro de la juventud gijonesa. Tres décadas después, el CMX sigue fiel a su esencia: escuchar, acompañar y dar protagonismo a las personas jóvenes en la vida social y política de la ciudad.

Durante estos treinta años, el Conseyu ha abierto espacios de participación y fomentado la implicación juvenil en todos los ámbitos, convirtiendo a Gijón en un referente de participación en Asturias y en España. Ha demostrado que la juventud no solo tiene mucho que decir, sino también mucho que aportar a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

El CMX ha sabido adaptarse a los nuevos retos: empleo precario, vivienda, salud mental, igualdad o sostenibilidad. A través de campañas, programas europeos, voluntariado y acciones de sensibilización, ha mantenido viva la defensa de los derechos juveniles y la presencia de la juventud en el debate público.

Entre sus iniciativas más destacadas figuran el intercambio de libros de texto, pionero en la ciudad y ejemplo de solidaridad entre familias; el banco de productos higiénicos, creado durante la crisis del coronavirus para atender necesidades básicas; el programa de voluntariado europeo, que ha permitido a jóvenes gijoneses vivir experiencias de aprendizaje y cooperación internacional; y el grupo de salud e igualdad, que promueve una juventud más sana, consciente y libre de discriminaciones. Proyectos todos ellos que reflejan cómo el CMX transforma las ideas en mejoras reales para la comunidad.

Este aniversario es también un homenaje a todas las personas que lo han hecho posible: a las comisiones permanentes, a las entidades miembro y, sobre todo, al equipo técnico, ese motor discreto y comprometido que sostiene el día a día del Conseyu. Dentro de él, una mención especial merece Adolfo Saro, presidente del Conseyu de Mocedá del Principau d’Asturies, impulsor de los derechos LGTBIQ+ y técnico del CMX cuya dedicación, cercanía y pasión por la participación social dejaron una huella imborrable.

Como alguien que ha formado parte activa de muchos de sus proyectos, me siento orgullosa de lo que el Conseyu representa y de todo lo que ha aportado a Gijón. Su historia es, sobre todo, una historia de compromiso, ilusión y futuro y esperamos que los próximos treinta años sigan llenos de proyectos y voces que mantengan viva la llama de la participación juvenil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
  2. El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
  3. El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
  4. Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
  5. Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas
  6. Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
  7. El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
  8. De la Cábila a un barrio en expansión y plagado de proyectos en marcha: un recorrido en imágenes por la historia de El Llano

El Conseyu deja de ser mozo

La ilusión frente a la soledad: las voces del Centro Social de Personas Mayores de El Llano que disfrutan el día a día con "ganas, ilusión y vida"

La ilusión frente a la soledad: las voces del Centro Social de Personas Mayores de El Llano que disfrutan el día a día con "ganas, ilusión y vida"

Los vecinos de El Llano ya conocen las claves de los presupuestos del gobierno de Gijón: "Aparecen obras que eran muy demandadas"

Los vecinos de El Llano ya conocen las claves de los presupuestos del gobierno de Gijón: "Aparecen obras que eran muy demandadas"

Alerta en El Llano: el cruce de Gijón donde hay accidentes y sustos "casi todos los días"

Alerta en El Llano: el cruce de Gijón donde hay accidentes y sustos "casi todos los días"

Arrancan las obras en esta calle de El Llano, en Gijón, para renovar el pavimento: así afectarán al tráfico

Arrancan las obras en esta calle de El Llano, en Gijón, para renovar el pavimento: así afectarán al tráfico

Una discusión "de convivencia" en un piso de Gijón termina en apuñalamiento: un detenido y un ingresado en Cabueñes

¿Por qué una inmobiliaria de El Llano, en Gijón, mutó en "lugar terrorífico" por Samaín? Así se gestó la idea

¿Por qué una inmobiliaria de El Llano, en Gijón, mutó en "lugar terrorífico" por Samaín? Así se gestó la idea

Susto en El Llano, en Gijón: los bomberos excarcelan al conductor de un vehículo tras un accidente

Susto en El Llano, en Gijón: los bomberos excarcelan al conductor de un vehículo tras un accidente
Tracking Pixel Contents