Una nueva franquicia de hamburguesas y pollo está a punto de abrir sus puertas en este centro comercial de Gijón (y buscan trabajadores)

Un nuevo establecimiento de comida rápida está a punto de abrir sus puertas en Gijón. En concreto, en el centro comercial Los Fresnos de El Llano, uno de los puntos de encuentro y motores económicos del barrio. El local se encuentra en obras, pero ya se anuncia su apertura.

En la ciudad son decenas los establecimientos de comida rápida que abren sus puertas. Casi en cada rincón. Ahora, el nuevo negocio comenzará próximamente a atender a los clientes en un centro comercial con más de tres décadas de historia y cada vez más actividad en sus instalaciones.

La firma que está ultimando los preparativos es el Popeyes, que cuenta ya en Gijón con un local en la céntrica calle Corrida, justo a la altura de la plaza de Italia. Ahora, según se ve en el cartel, está más cerca el segundo establecimiento.

Pero no solo supondrá una oportunidad para disfrutar de hamburguesa y pollo frito. Según el cartel del anuncio, además, están buscando trabajadores para despachar a los clientes en su nuevo negocio.

El cartel anunciador. / Lne

Más que tiendas: ocio, cultura y comunidad

La programación del centro comercial Los Fresnos va mucho más allá del consumo. A lo largo del año, Los Fresnos organiza decenas de actividades gratuitas, desde talleres infantiles a exposiciones o concursos. “Tenemos un calendario anual con fechas fijas -Halloween, Navidad, la vuelta al cole-, pero también vamos improvisando según lo que nos pide la gente”, explica la gerente de Los Fresnos, Mari Paz Álvarez.

El centro cuenta con una amplia base de datos de clientes inscritos en sus actividades, a quienes se informa de cada propuesta mediante newsletter, redes sociales o cartelería tradicional. “Mucha gente del barrio no usa redes, así que también recurrimos a medios locales o a la radio. Lo importante es llegar a todos.”

Y los resultados, asegura, se notan: “La respuesta del público es fantástica. Hicimos una campaña de vuelta al cole regalando gomas de borrar -algo que parecía casi simbólico- y fue un éxito total. Se agotaron todas. A veces pensamos que todo es digital, pero no: la gente valora los detalles.”

El Play Club, los talleres de fin de semana o las actividades de Navidad son especialmente populares entre los más pequeños. “Todo lo que hacemos es gratuito. Y en invierno, cuando llueve, el centro se llena de familias buscando un plan bajo techo. Es muy gratificante verlos disfrutar”, confiesa la gerente.

Un centro comercial para todos los públicos

El público de Los Fresnos es tan diverso como el barrio mismo. “Vienen familias, jóvenes, mayores… Tenemos gente que solo viene a pasear. Hay muchos que nos dicen: yo aquí me siento seguro. Puedes pasar la tarde, tomar algo, ver una película, sin preocuparte de nada.”

El parking, con más de 2.000 plazas y dos horas gratuitas, sigue siendo un servicio clave. “Cada vez hay menos sitio para aparcar en la ciudad, así que es muy valorado. Intentamos mantener un equilibrio entre abonados y clientes esporádicos.” Además, el centro ha incorporado aparcamientos para bicicletas y patinetes, adaptándose a las nuevas formas de movilidad.

El contacto directo con los clientes es constante. “Hacemos chequeos para conocer su opinión: si hay suficientes papeleras, si están contentos con el parking, si conocen los nuevos servicios…” Esa información, asegura, les ayuda a corregir y comunicar mejor.

“A veces alguien nos dice: no sabía que teníais esta tienda o este servicio. Por eso insistimos tanto en informar. El centro parece pequeño, pero es muy grande. Todavía hay gente que se pierde o que no encuentra la salida a la calle.”