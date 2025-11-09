¿Qué hacer esta semana en El Llano? Música, cine y charlas abiertas al público en el Centro Municipal
Una amplia agenda para los próximos días
Demi Taneva
El Centro Municipal Integrado de El Llano ofrecerá la próxima semana, del 10 al 15 de noviembre, una amplia programación cultural que combina cine, tertulias, música en directo y encuentros divulgativos, abierta a todo el público y con entrada libre hasta completar aforo.
Cine y debate social para todos los públicos
La actividad semanal comenzará el lunes 10 con la proyección de la película La canción de Sima (Sima’s Song), dentro del ciclo Por ser mujer, organizado por la Coordinadora de ONGD del Principado. Dirigida por la cineasta afgana Roya Sadat, la cinta retrata la amistad entre dos mujeres en un contexto de represión y lucha por la libertad. La proyección será a las 19.00 horas en el salón de actos.
Ese mismo día, a la misma hora en el aula 4, la Asociación Vecinal La Serena celebrará una nueva sesión de sus Tertulias Ciudadanas, dedicada esta vez al edadismo, un debate sobre la discriminación por edad y las formas de combatirla tanto a nivel institucional como personal.
El miércoles 12 será el turno de la música antigua con el concierto Orfeo Armónico: La vihuela, instrumento sofisticado, intimista y popular, organizado por la Universidad Popular. Los intérpretes Iván Fernández Prieto y Alejandro Parino ofrecerán un recorrido por la literatura renacentista de la vihuela a las 19.30 horas en el salón de actos.
El jueves 13, la jornada combinará historia y música. A las 19.00 horas, el Foro de Mujeres de El Llano organiza la charla Mujeres poderosas: Simone Veil, a cargo de la historiadora Sonia García Galán, que repasará la trayectoria de la política francesa y su papel clave en la legalización del aborto en 1974.
A la misma hora, en el salón de actos, el programa Arte en el barrio presentará al Emilio Ribera Cuarteto, con su espectáculo Serrat Fusión Flamenca, una reinterpretación en clave de jazz y flamenco de temas del cantautor catalán.
Jazz y rock para despedir la semana
El viernes 14 llegará el Jazz en El Llano, dentro del programa municipal Jazz en noviembre, con la actuación Mónica Acevedo sings Piaf, un homenaje a la mítica cantante francesa, también a las 19.00 horas.
La semana culminará el sábado 15 con el concierto del grupo asturiano Magnus, que presentará en Gijón su repertorio de rock progresivo y melódico, con influencias de bandas como Camel, Yes o Dream Theater.
Todas las actividades se celebrarán en el Centro Municipal Integrado de El Llano, con acceso gratuito hasta completar aforo.
