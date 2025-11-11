El edadismo, a debate en el centro municipal integrado de El Llano, en Gijón
La tertulia ciudadana estaba organizada por la asociación vecinal La Serena
S. G.
El centro municipal integrado de El Llano acogió este lunes una tertulia ciudadana sobre el edadismo, o lo que es lo mismo, la discriminación por razón de edad. "Con una gran asistencia, entusiasta y participativa, debatimos sobre el edadismo en nuestra sociedad, sus datos estadísticos, las causas y los efectos que produce", destacaron desde la asociación vecinal La Serena, organizadora de la cita.
Durante el encuentro también se analizó la relación del edadismo con la brecha generacional y se abordaron las estrategias y medidas para combatirlo. "Con debates así se contribuye a hacer ciudadanía", reivindicaron desde la entidad.
