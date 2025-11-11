Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El edadismo, a debate en el centro municipal integrado de El Llano, en Gijón

La tertulia ciudadana estaba organizada por la asociación vecinal La Serena

Participantes en la tertulia, en el centro municipal integrado de El Llano.

Participantes en la tertulia, en el centro municipal integrado de El Llano. / Marcos León

S. G.

El centro municipal integrado de El Llano acogió este lunes una tertulia ciudadana sobre el edadismo, o lo que es lo mismo, la discriminación por razón de edad. "Con una gran asistencia, entusiasta y participativa, debatimos sobre el edadismo en nuestra sociedad, sus datos estadísticos, las causas y los efectos que produce", destacaron desde la asociación vecinal La Serena, organizadora de la cita.

Durante el encuentro también se analizó la relación del edadismo con la brecha generacional y se abordaron las estrategias y medidas para combatirlo. "Con debates así se contribuye a hacer ciudadanía", reivindicaron desde la entidad.

El edadismo, a debate en el centro municipal integrado de El Llano, en Gijón

La confitería asturiana que cumple 50 años como templo de roscones y sus famosas tartas charlotas : "Un rincón donde el dulce sabe a familia, trabajo y memoria"

Dejemos tranquilo a noviembre

¿Qué hacer esta semana en El Llano? Música, cine y charlas abiertas al público en el Centro Municipal

Una nueva franquicia de hamburguesas y pollo está a punto de abrir sus puertas en este centro comercial de Gijón (y buscan trabajadores)

Comida mexicana, arepas, fruta ecuatoriana, perfumes árabes... La diversidad en El Llano se abre paso con negocios del mundo en un barrio de Gijón "que acoge bien al de fuera"

Carmen Duarte, histórica del movimiento vecinal en el barrio gijonés de El Llano: “Nunca tuve miedo a decir lo que pensaba”

La asociación La Serena de El Llano ha decidido: estos son los ganadores del concurso de escaparates de Samaín

