El edadismo, a debate en el centro municipal integrado de El Llano, en Gijón

El centro municipal integrado de El Llano acogió este lunes una tertulia ciudadana sobre el edadismo, o lo que es lo mismo, la discriminación por razón de edad. "Con una gran asistencia, entusiasta y participativa, debatimos sobre el edadismo en nuestra sociedad, sus datos estadísticos, las causas y los efectos que produce", destacaron desde la asociación vecinal La Serena, organizadora de la cita.

Durante el encuentro también se analizó la relación del edadismo con la brecha generacional y se abordaron las estrategias y medidas para combatirlo. "Con debates así se contribuye a hacer ciudadanía", reivindicaron desde la entidad.