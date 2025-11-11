Las obras en esta calle del barrio gijonés de El Llano progresan y llegan con cambios en el aparcamiento
Las labores se enmarcan en el proyecto de pacificación del entorno de La Escuelona impulsado por el gobierno local
S. G.
Progresan las obras en la calle Eleuterio Quintanilla de El Llano, en el tramo comprendido entre Severo Ochoa y la avenida Schulz. Los operarios se afanaban este martes en pintar las marcas para la nueva disposición de los aparcamientos, que será en batería. La vía, que pasará a tener un único carril de circulación, cambiará también de sentido. Vecinos y paseantes observaban con atención los trabajos durante la mañana.
El Ayuntamiento comenzó la pasada semana los trabajos de renovación del pavimento, plan que contemplaba un nuevo aparcamiento en batería en aras de mejorar el estacionamiento en la zona. Las labores, a nivel global, se enmarcan en el proyecto de pacificación del entorno de La Escuelona impulsado por el gobierno local.
La fisonomía de la calle Eleuterio Quintanilla ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas. El proyecto municipal busca convertir el parque de La Serena en una gran plaza central del barrio y contempla un único vial de circulación. El acopio de material se realizó en las dos bolsas de aparcamientos que había en Eleuterio Quintanilla, lo que aumentó las dificultades que tienen los vecinos y trabajadores de El Llano para estacionar.
La iniciativa incorpora nuevas zonas verdes con arbolado y especies arbustivas. Se colocarán tanto en las áreas ajardinadas como en las aceras, que tendrán nuevos modelos de alcorques. El trazado del parking Eleuterio Quintanilla permitía apostar por un diseño de plaza bastante ambicioso. Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, habló en su momento de una "gran plataforma única" que generará un nuevo espacio de "convivencia". Se pretende, en ese sentido, que tenga una estética muy marcada.
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
- Las Siervas del Hogar ya residen en Ceares