Las obras en esta calle del barrio gijonés de El Llano progresan y llegan con cambios en el aparcamiento

Progresan las obras en la calle Eleuterio Quintanilla de El Llano, en el tramo comprendido entre Severo Ochoa y la avenida Schulz. Los operarios se afanaban este martes en pintar las marcas para la nueva disposición de los aparcamientos, que será en batería. La vía, que pasará a tener un único carril de circulación, cambiará también de sentido. Vecinos y paseantes observaban con atención los trabajos durante la mañana.

La zona de aparcamientos en batería de la vía. / Marcos León

El Ayuntamiento comenzó la pasada semana los trabajos de renovación del pavimento, plan que contemplaba un nuevo aparcamiento en batería en aras de mejorar el estacionamiento en la zona. Las labores, a nivel global, se enmarcan en el proyecto de pacificación del entorno de La Escuelona impulsado por el gobierno local.

La fisonomía de la calle Eleuterio Quintanilla ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas. El proyecto municipal busca convertir el parque de La Serena en una gran plaza central del barrio y contempla un único vial de circulación. El acopio de material se realizó en las dos bolsas de aparcamientos que había en Eleuterio Quintanilla, lo que aumentó las dificultades que tienen los vecinos y trabajadores de El Llano para estacionar.

La iniciativa incorpora nuevas zonas verdes con arbolado y especies arbustivas. Se colocarán tanto en las áreas ajardinadas como en las aceras, que tendrán nuevos modelos de alcorques. El trazado del parking Eleuterio Quintanilla permitía apostar por un diseño de plaza bastante ambicioso. Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, habló en su momento de una "gran plataforma única" que generará un nuevo espacio de "convivencia". Se pretende, en ese sentido, que tenga una estética muy marcada.