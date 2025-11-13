La población asturiana ha crecido en este tercer trimestre de 2025 por encima de la media nacional por primera vez en muchos años, pues hasta poco parecía abocada en corto plazo a caer del millón de personas. Actualmente tiene 1.020.000 habitantes, aún bastante lejos del 1.130.000 de 1982, pero lo importante es saber si es un cambio de tendencia demográfica a medio plazo, o solo un paréntesis de repunte consecuencia del covid, y el "efecto llamada" para la inmigración, legal o ilegal. El auge se debe sobre todo a la llegada de extranjeros, que ya suponen un 12% de la población regional. La lista la encabezan la Comunidad Valenciana y Aragón -la extraña novedad-, cuando tradicionalmente solían crecer más Andalucía y Murcia, por su atractivo turístico.

El crecimiento en el Principado se concentra en el área central, y especialmente en tres municipios: Gijón, Siero y Oviedo, mientras que las alas siguen rezagadas, habrá que analizar si han frenado su ocaso o continúa preocupante. Así el caso de Boal, que en los últimos 100 años ha pasado de tener 7.000 habitantes a unos 1.000. A favor de las alas el paisaje, la naturaleza, la tranquilidad y el teletrabajo, en contra acaso la escasez de servicios: ¿Hay cerca centro de salud, colegio, supermercados o cafeterías? El área central cuenta con ciudades de tamaño medio, la mejora de sus comunicaciones y ya veremos si se consolidan sus expectativas de crecimiento, Oviedo y Gijón podrían llegar a ser un foco metropolitano bicéfalo.

Sería por ello importante que fueran ciudades más complementarias que rivales, fútbol aparte. Ahí están por ejemplo la Laboral, el Buenavista y el Niemeyer. El tirón de una podría así a su vez impulsar a la otra. Tenemos como lastre el tema de la alta fiscalidad, y como circunstancia la integración de su población foránea en ascenso. Integración cultural, y ahí la enseñanza puede actuar de palanca mediante la igualdad de oportunidades y la capacitación, y laboral, para no reducirse a mano de obra poco cualificada y barata, pero de escasa productividad. Debemos plantearnos por tanto si con los mimbres disponibles podremos hacer buenos cestos, pasando de la retórica al crecimiento económico sostenible real.