"Magnus", la banda asturiana de rock progresivo que actúa mañana en El Llano: “Tocar en nuestro barrio es como tocar en casa”

El grupo gijonés "Magnus" actuará mañana sábado, día 15 de noviembre, a las 19.00 horas, en el salón de actos del CMI El Llano, con entrada libre hasta completar aforo. La banda, formada por Dolph (voz), Leander (guitarra), Chus Pérez (teclados), Nacho Soto (bajo) y Cristian Carbajo (batería), llega al barrio con un proyecto que mezcla técnica, melodía y emoción dentro del rock progresivo, un género poco frecuente en la escena asturiana. Dos de sus integrantes, Dolph y Leander, hablaron con La Nueva España sobre la historia del grupo, sus influencias, el concierto de mañana y la escena musical local.

¿Cómo se formó Magnus?

LEANDER. La banda nace realmente del teclista, Chus, y del bajista, Nacho. Ellos llevaban muchos años juntos, tocando en diferentes formaciones y siempre buscando acercarse al rock progresivo. Tocaban versiones de grupos como Camel o Pink Floyd, y aunque aquellas formaciones se deshicieron, ellos siguieron creando música. Hubo distintos cambios de integrantes: primero una cantante -Marla-, luego un baterista con mucha trayectoria, Fernando. Cuando él salió, yo entré como guitarrista y estuvimos un tiempo trabajando con baterías programadas hasta que se incorporó Cristian Carbajo, el actual batería. Con su llegada, hace aproximadamente un año, la banda quedó por fin estabilizada.

DOLPH: Yo llegué un poco después. Venía del hard rock, cantando en grupos como Tierra de Nadie, Miss América o Doctor Lecter, y también de mi etapa como actor en Madrid y Londres. Leander me llamó para probar y me encantó: el progresivo era un estilo nuevo para mí, complicado y exigente, pero me atrapó enseguida.

¿Cómo definiríais vuestro estilo? ¿Cuáles son vuestras influencias?

(D): Rock progresivo, claramente. Para situar al público, nuestros referentes van desde King Crimson y Yes hasta bandas más actuales como Dream Theater, Porcupine Tree o Riverside, de quienes bebemos mucho.

(L): El progresivo es un estilo que mezcla rock, cambios constantes, pasajes lentos y rápidos, complejidad rítmica y armonías que incluso se acercan al jazz. Es una música muy emocional y muy técnica a la vez.

¿Cómo fue vuestro primer concierto?

(D): Debutamos hace algo más de un mes en la Sala Telva, en La Felguera. Hubo algunos problemas técnicos con las secuencias pregrabadas y nos tocó “tirar sin paracaídas”, pero salió muy bien. El público disfrutó y nosotros también.

(L): En realidad, nos vino bien: nos obligó a estar alerta y a comprobar que todo el trabajo de ensayo -sesiones de tres horas y media- había valido la pena.

¿Cómo veis la escena local?

(D): No conocemos otra banda que haga rock progresivo en Asturias. Puede que exista, pero no tenemos referencias. Por eso creemos que despertamos curiosidad: aquí es más habitual ver rock clásico, pop rock, rockabilly…

(L): Nosotros intentamos ocupar o abrir ese nicho. Disfrutar y hacer sonar bien la banda. Ahora mismo está funcionando con mucha solidez.

¿Qué supone para vosotros actuar en el CMI El Llano?

(D): Es un sitio preparado para que todo suene bien, muy céntrico y en un barrio enorme lleno de aficionados a la música. Hay buenos ingredientes para un gran concierto.

(L): Para mí es mi barrio -y también el de Nacho-, así que es como tocar en casa. Hace ilusión.

¿Qué puede esperar el público?

(D): No queremos desvelarlo, pero habrá alguna sorpresa escenográfica. Es un espectáculo musical y también visual. Como decía Mayra Gómez Kemp: “hasta aquí puedo leer”.

¿Y el repertorio?

(D): Mezclamos versiones con temas propios. Dos de ellos los publiqué en mi etapa en Londres, pero ahora los hemos reformulado completamente para Magnus. Ya no son míos: son de la banda.

¿No da vértigo sacar música propia en un entorno tan competitivo?

(L): No. Un artista no debe guiarse por el miedo ni por si venderá más o menos. Lo importante es transmitir un mensaje con calidad.

DOLPH: Hay dos mundos: el artístico y el del negocio. El segundo no lo controlamos ni lo buscamos. Lo nuestro es componer, tocar y mostrar lo que hacemos. Y hoy, con la tecnología, cualquiera puede grabar desde casa con calidad profesional.

¿Qué mensaje os gustaría transmitir a los asistentes del concierto de mañana en el CMI de El Llano?

(L): Que vayan a pasar un buen rato. Queremos que disfruten, que los que no conozcan el rock progresivo descubran algo nuevo y que se lleven una buena impresión del grupo.

(D): Si nosotros lo pasamos bien, el público también. Ese es el objetivo. Y que venga todo el mundo: cuantos más, mejor ambiente.