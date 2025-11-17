Los Pericones ya es "paraíso" infantil

Una transformación "necesaria" que ya conquista a los pequeños y a sus familiares. Después de que Gijón amaneciera ayer bajo un cielo encapotado y con la amenaza de vivir una jornada marcada por la lluvia, el sol fue tomando protagonismo y, con ello, la renovada zona de juegos infantiles del parque de Los Pericones empezó a recibir a decenas de vecinos. Todos ellos coincidieron a la hora de ensalzar el resultado de una obra anhelada por las familias y que ha sido impulsada por el área de Medio Ambiente que lidera el popular Rodrigo Pintueles. "Ha quedado genial. Teníamos muchas ganas porque antes estaba todo muy estropeado", señaló Emma Suárez mientras disfrutaba junto a su hija de cuatro años, Martina Álvarez, a quien le encantó la tirolina con la que ahora cuenta la zona.

Julián y Eire Hernández, junto a la tirolina, ayer. / Ángel González

Esa novedad también fue la que más celebró Eire Hernández, una niña de diez años residente en El Coto a la que le acompañó su padre, Julián. "Cuando vimos que se quedaba tan bueno el día aprovechamos para venir a ver cómo había quedado", explicó Julián Hernández, que puso el foco en que "este espacio para los niños llevaba ya mucho tiempo cerrado y lo cierto es que ha quedado bastante bien". "Es un sitio que sirve de escape para muchas familias y ahora ya es un parque moderno y completo porque tiene juegos tanto para niños más pequeños como para los que ya son más grandes", agregó.

Borja Guardo y Susana Martín con sus hijos, Asur y Nael.

Espacios diferenciados por edad y tipos de juego

Más allá de la tirolina, la nueva zona de juegos infantiles, que suma 560 metros cuadrados, divide sus instalaciones por edad y tipos de juego. Hay una zona adaptada para niños con capacidades diversas y otra para niños con "problemas de estabilidad". Asimismo, hay cuerdas y trepas, juegos variados y un área de agua y arena para la práctica de juegos sensoriales.

En total, las labores realizadas en Los Pericones por la concejalía de Medio Ambiente que lidera el popular Rodrigo Pintueles ha superado los 225.000 euros.

Las actuaciones llevadas a cabo en la zona dedicada para el disfrute de los más pequeños también convencieron a Angelica Yemelianova, Oleksandr Yemelianov y su hija de tres años, Sofiia. Esta familia procedente de Ucrania se desplazó ayer desde La Calzada para conocer la renovación de los juegos infantiles. "Nunca habíamos podido disfrutar de esta zona porque solo llevamos un año en Gijón. Al verla por primera vez hemos pensado que es perfecta porque está rodeada de naturaleza y los juegos le han encantado a nuestra hija", indicaron.

A escasos metros de ellos, desde uno de los bancos con los que cuenta el espacio, Susana Martín y Borja Guardo observaban cómo Asur y Nael, sus hijos, sacaban partido a las novedades. "Era algo que se necesitaba", apuntaron los padres, mientras los pequeños afirmaban que "lo que más nos ha gustado ha sido la zona de escalada". "Antes de que empezaran la obra no solíamos venir porque no había mucha variedad. Sin embargo, nos ha gustado mucho cómo ha quedado ahora porque hay una gran variedad", afirmó Susana Martín, al tiempo que sus hijos aprovechaban para pedir que "ojalá pronto también reparen el ‘skatepark’".