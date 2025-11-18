Adiós a Amalia López, la lotera de El Llano de Gijón que repartió el premio más grande de la ciudad

Luto en Gijón y en el sector de la administración de loterías de Asturias. Amalia López Tuya, quien regentaba la administración de lotería número 3 de Gijón, la cual era famosa en toda la ciudad por haber repartido casi 20 millones de euros en 2021, falleció este fin de semana en Lugo a la edad de 56 años. López Tuya era una mujer muy querida en el sector y también en el barrio. Su administración, la cual regentaba junto a su marido, Juan Luis Cardeli, se encontraba en la calle Río de Oro, una de las arterias más importantes del barrio de El Llano.

López Tuya llevaba casi 20 años trabajando en el mismo lugar. Se trataba su negocio de un local con mucha historia familiar ya que su madre y su abuela habían tenido otros puntos de venta de lotería en otras zonas de la ciudad. En la calle Río de Oro y en el barrio de El Llano, López Tuya era una mujer conocida y muy querida.

La administración de lotería en la que ella despachaba junto a su marido se miraba siempre de reojo por los aficionados a los juegos de azar. En 2014, habían llegado a repartir un premio Gordo de la Lotería de la Navidad. Aquella vez fue solo un décimo, excusa suficiente para que brotara el champán en su local.

El mayor premio dado en Gijón y uno de los más grandes de Asturias

Claro que aquello nada tuvo que ver si se compara con lo que hicieron en 2021. Aún en plena pandemia, cuando las mascarillas eran obligatorias, la felicidad se desbordó en la calle Río de Oro. El sorteo del Gordo de la Primitiva dejó allí 19 millones de euros. Muchos en el barrio se dejaron ver el 5 de abril, que fue el día en que se conoció todo. El número premiado aquella vez fue el 18, 25, 43, 44 y 42, además del reintegro, el 5.

“Estábamos cenando y nos llamaron para avisarnos, la verdad que ya habíamos dado hace unos meses casi un millón de euros y fue una alegría, pero más de 19 millones es una alegría extrema”, confesó ese día Amalia López Tuya, tercera generación al frente de un negocio que fundó su abuela en 1956. Su funeral será esta tarde en la iglesia de San José a la una de la tarde. Tenía dos hijos.