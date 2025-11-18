En mi generación la historia patria se trataba bastante y una de las figuras que nos resaltaban era la de Guzmán el Bueno, por aquello de sacrificar a su hijo antes que entregar la plaza de Tarifa a los enemigos de su rey. Aunque parezca mentira, la del coronel Moscardó, defensor del Alcázar de Toledo durante la Guerra incivil, y con su hijo fusilado por los asediadores, no era tan aireada en el currículo escolar del denostado franquismo. Ye lo que hay.

El caso es que Guzmán el Bueno representaba especialmente los valores de lealtad, honor, valentía y sacrificio, todos ellos de especial importancia para los rectores de España en aquella época, y no incluyo el patriotismo, sí en el caso de Moscardó, por aquello de que el de Tarifa era al rey a quien juraba lealtad y no a la Patria.

En mi pequeño mundo infantil de barrio gijonés, callejero y peleón, no se iba tan lejos en lo de los valores, pero sí los había, y, especialmente para mi madre, había que cuidarlos desde el principio, por eso, a ella le preocupaba que yo me descarriase y me convirtiese en un pequeño atorrante, visto las amistades coetáneas de las que me hacia acompañar; para nada de su gusto. Ella quería otra cosa para mí, y el espejo en el que debía mirarme era Pepín el bueno. Un niño tan bueno que no rompía un plato ni queriendo. Pero yo, nada, porfiaba en la senda callejera para disgusto y preocupación materna.

En la vida suele suceder así, no sabemos o no acertamos a la hora de elegir nuestras compañías, y cuando se trata de personas normales la cuestión no tiene trascendencia más allá del entorno del individuo en cuestión. No así cuando cuando en lugar de personas hablamos de personajes, como es el caso de un presidente de gobierno, como es nuestro caso.

El doctor Sánchez acaba de regresar de una cumbre de Europa con la Comunidad de estados latino-americanos y caribeños, un tinglado montado por el difunto Chávez, en los tiempos del maná petrolífero venezolano, para dejar fuera a lEstados Unidos y Canadá. Una cumbre donde, junto a él, los dignatarios más importantes eran Lula y Petro, dos significados líderes de la izquierda bolivariana, bastante alejados ambos de las corrientes que fluyen actualmente en Europa y al norte del río Grande. Amistades peligrosas, en cierto modo y en el momento actual. Quizás mejor hubiera sido quedarse en casa.

Mientras, el Rey, siguiendo las instrucciones del gobierno, como es su obligación, viaja a China, en otra muestra innecesaria del hecho diferencial español en este momento de tensiones globales, olvidando que siempre es bueno tener un Pepín el bueno como referente.