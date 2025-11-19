Nuevas aceras en el entronque de avenida del Llano con San José
La obra, con un coste de 112.000 euros, favorecerá una mejora del tránsito peatonal
R. V.
A 112. 000 euros (impuestos incluidos) se eleva el coste del proyecto de reurbanización de aceras en el entronque de la avenida del Llano con la calle San José que acaba de sacar a licitación la concejalía de infraestructuras. El objetivo de la intervención es mejorar de forma directa el tránsito peatonal de la avenida del Llano, uno de los ejes comerciales del barrio de el Llano, que actualmente se encuentra interrumpido por la calle San José, obligando a los caminantes a desviarse por la calle Fernando Morán Lavandera. Y, al tiempo, mejorar el tránsito rodado.
El plan es ejecutar un nuevo paso de peatones que estará ubicado a continuación de las aceras de los número pares de la avenida del Llano y adaptar los pasos de peatones ya existentes a la normativa de accesibilidad. La actuación incluye reajustes en las redes de la Empresa Municipal de Aguas y nuevas señalizaciones. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses.
