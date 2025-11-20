El Llano recuerda su pasado con tres relatos audiovisuales que reconstruyen la memoria del barrio

El centro municipal integrado de El Llano acogió ayer la proyección de tres vídeos del Proyecto Memoria, una iniciativa desarrollada para recuperar la historia reciente de Gijón y de sus barrios a través de las voces de sus vecinos. La actividad forma parte del programa paralelo de las V Jornadas de Educación e Historia con Memoria, que se desarrollarán del 24 al 28 de noviembre.

Los materiales proyectados, dirigidos por Irene Díaz Martínez –que se dirigió a los asistentes al inicio del acto–, nacen de un taller de técnicas de entrevista en historia oral impartido por el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA) en 2023. A partir de esa formación, los participantes realizaron entrevistas a vecinos del barrio, cuyas voces se combinan con imágenes históricas procedentes de diversos fondos fotográficos.

Los vídeos, de corta duración, recorren tres ejes temáticos que ayudan a comprender la evolución de El Llano. El primero trata la transformación urbana, centrada en cómo el barrio pasó de un entorno rural y disperso a la estructura urbana actual. El segunda aborda la identidad plural, que explica el tránsito desde las raíces rurales hacia un barrio multicultural, pues alrededor de un centenar de nacionalidades están representadas. Y el último se centra en la huella industrial, con testimonios sobre talleres, oficios e industrias que formaron parte de la vida cotidiana de El Llano.

Público asistente. | JUAN PLAZA

Cada pieza combina fragmentos de entrevistas actuales con fotografías históricas del barrio, lo que permite contrastar el pasado con el presente y dar voz a quienes vivieron esos procesos en primera persona. En la presentación se destacó la importancia de poner en valor las vivencias y costumbres que muchas veces quedan fuera de los grandes relatos. Además, tras cada proyección se abrió un coloquio con el público, pensado para que los asistentes compartieran sus propios recuerdos: cómo era El Llano décadas atrás, cómo se vivían los cambios urbanísticos y qué huellas han dejado las transformaciones sociales.

La proyección forma parte de las actividades previas a las Jornadas de Educación e Historia con Memoria organizadas por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Este "Proyecto Memoria" pretende recuperar la memoria de la ciudad de Gijón, de sus barrios y su historia a través de la participación ciudadana. La presentación y proyección de las piezas ayer en El Llano invita a seguir investigando y recordando el pasado del barrio desde quienes mejor lo conocen: sus propios vecinos, los del antes y el ahora.