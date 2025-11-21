La Asociación Belenista de Gijón inaugura en Los Fresnos su belén asturiano: “Queríamos sorprender a la gente”

El Centro Comercial Los Fresnos encendió esta tarde la Navidad con la inauguración de su nuevo belén asturiano, una propuesta completamente renovada que sustituye al tradicional montaje hebreo de otros años. Elvira Suárez, presidenta de la Asociación Belenista de Gijón, fue la encargada de explicar a los asistentes el cambio de rumbo y el proceso de creación de una escena que, según dijo, “va a sorprender, porque nace del suelo y es verde como Asturias”.

La inauguración comenzó a las 19.30 horas con la entrada de un gaitero y un tamborilero, que recibieron al público entre aplausos. Tras la intervención de la dirección del centro comercial, Suárez tomó la palabra para presentar oficialmente el nuevo belén, antes de que la música tradicional volviera a sonar para cerrar el acto.

Un belén inspirado en un pueblo asturiano

El belén, instalado en la planta cero del centro comercial, recrea un pueblo asturiano con múltiples detalles reconocibles. “Queríamos un cambio y ¿qué mejor temática que un belén asturiano?”, explicó Suárez. El montaje incluye hórreos, un llagar, lavaderos, casonas asturianas, y, como pieza central, una casona mariñana que alberga el portal de Belén. Una plaza da vida a la escena con niños mirando a los Reyes Magos en su llegada, mientras que al fondo se representa la anunciación a los pastores en la ladera de una montaña.

Suárez explicó que el cambio de temática no fue unilateral, sino fruto de la colaboración habitual con el Centro Comercial. “Fue prácticamente idea de ellos. Nos preguntaron si era viable y cómo podía quedar”, detalló, La responsable del montaje destacó que el objetivo era crear algo novedoso y atractivo: “Es algo diferente, que atrae y que engancha”, afirmó. El belén permanecerá abierto al público desde hoy y se espera una gran afluencia durante las próximas semanas.