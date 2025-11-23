Xega celebra en el centro integrado de El Llano una jornada para "fortalecer la comunidad frente a la exclusión"

El centro municipal integrado de El Llano acogió este sábado la jornada "Fortaleciendo la comunidad frente a la exclusión: dirigir la mirada, desnaturalizar la realidad y crear presentes/futuros posibles para el colectivo LGTBIAQ+", organizada por Xega y a la que acudió alrededor de medio centenar de participantes de distintas entidades sociales. Estuvo, entre otros, África Preus, presidencia de Xega, y también asistió la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez.

Un momento del encuentro. / LNE