Xega celebra en el centro integrado de El Llano una jornada para "fortalecer la comunidad frente a la exclusión"
El colectivo asturiano congrega a medio centenar de asistentes de diferentes entidades sociales
S. G.
El centro municipal integrado de El Llano acogió este sábado la jornada "Fortaleciendo la comunidad frente a la exclusión: dirigir la mirada, desnaturalizar la realidad y crear presentes/futuros posibles para el colectivo LGTBIAQ+", organizada por Xega y a la que acudió alrededor de medio centenar de participantes de distintas entidades sociales. Estuvo, entre otros, África Preus, presidencia de Xega, y también asistió la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez.
