Cine, música coral y ópera: esta es la oferta cultural de la semana del Centro Municipal Integrado de El Llano

El Centro Municipal Integrado de El Llano propone para la próxima semana una agenda cultural variada que combina cine, música coral y una charla sobre grandes personajes femeninos de la ópera. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo.

Lunes 24: Cine argentino

La semana arranca el 24 de noviembre a las 19.00 horas con la proyección de “La niña de tacones amarillos” (2015), dentro del ciclo Por Ser Mujer, organizado por la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias.

La película, dirigida por Luján Loioco, sigue la historia de una adolescente que atraviesa un choque cultural y el descubrimiento de su sexualidad en un entorno marcado por los rumores y las malas experiencias. El largometraje, de 74 minutos y en versión original, se presenta como una apuesta del cine argentino por los relatos íntimos y realistas.

Miércoles 26: Concierto de los más pequeños

El 26 de noviembre a las 19.30 horas, el Salón de Actos acogerá un concierto del Coro Infantil de Gijón, organizado por la Federación de Coros de Asturias. El grupo, dirigido por Paula Vicente Álvarez, aprovechará la actuación para presentar su nuevo logotipo, inspirado en la naturaleza y en la defensa de la vida, en el marco de su nueva etapa de trabajo coral.

Jueves 27: Charla sobre mujeres de la ópera

El 27 de noviembre a las 19.00 horas, la Universidad Popular programa la charla “Reinas de la ópera”, impartida por la artista multidisciplinar Susana Gudín dentro del Foro de Mujeres.

La intervención recorrerá personajes femeninos icónicos de la ópera -sacerdotisas, princesas, reinas y lideresas- en un alegato musical al liderazgo y al poder de las mujeres dentro de grandes obras del repertorio. Una actividad abierta al público hasta completar aforo.

Viernes 28: Clásico del cine mudo

La semana cierra el 28 de noviembre a las 19.00 horas con la proyección de “El que recibe el bofetón”, un clásico del cine mudo organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa.

La película cuenta la historia de Paul Beaumont, un científico traicionado por su protector y ridiculizado públicamente, que encuentra refugio como payaso en un circo. Su personaje, famoso por “recibir las bofetadas”, se ha convertido en un referente del cine de la época.