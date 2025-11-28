El Llano enciende su Navidad entre ilusión y ganas de más: “Está guay, mejor que otros años, va avanzando la cosa”

El barrio de El Llano encendió esta tarde su iluminación navideña y, con ella, el inicio oficial de la Navidad en el distrito más poblado de Gijón. Las primeras reacciones de los vecinos dejaron una mezcla de ilusión, sorpresa y también reivindicación: gusto por lo nuevo, pero deseo de más. A pie de calle, la decoración más comentada fue la corona gigante de la Plaza del 3 de Abril, convertida en el foco de todas las miradas y fotos. “Está guay, mejor que otros años, va avanzando la cosa”, resumió Sergio Rodríguez, que destacaba también las luces doradas y algunos elementos de la Avenida de El Llano.

Para otros, el encendido mantiene una línea continuista. Jesús Fernández reconocía no haber podido recorrer aún todo el barrio, pero sí advertía cierta repetición: “Muy similar a otros años. No está mal, pero es verdad que el centro siempre ilumina más. Los barrios también necesitamos Navidad”, apuntó mientras se hacía una foto con su hija junto a la corona.

Entre las familias jóvenes, la impresión general fue de satisfacción con matices. Vanesa García, que se estrenaba en el paseo navideño del barrio, lo resumió así: “El Llano es un barrio muy grande y lo que vi está bien, está a la altura”. Aun así, reclamó no caer en el exceso: “Mucho más sería muy sobrecargado”.

En el parque de La Serena los más pequeños, a pesar de estar satisfechos con el resultado, no dudaron en pedir más protagonismo en la Navidad del barrio. Martín González, Evander López y Adrián Fernández coincidieron en lo mismo: “Nos gustaría que adornaran más el parque y la pista”. Para ellos, el parque principal es clave: “Es el más importante del barrio” y, según dicen, “los árboles no alumbran tanto” como les gustaría. Aun así, aseguran que este año la decoración “gusta más”.

Vecinos que quieren “sobrecargar” y otros que prefieren equilibrio

El debate entre “más luces o menos” se repitió entre grupos de jóvenes y familias. Rosangel Guzmán y Luís Peñin, muy navideños, lo tenían claro: “Yo lo sobrecargaría. Pondría arcos de luz de una acera a otra y más guirnaldas en los árboles”. También coincidían en que El Llano, por tamaño y dispersión, nunca podrá competir con la concentración del centro: “Es difícil que todo quede súper chulo, son muchas zonas”, reflexionaban mientras repasaban lo instalado en la Avenida Schulz.

El encendido en El Llano deja, por ahora, una sensación general de Navidad moderada: lo suficiente para alegrar el barrio, pero con margen para crecer. Las comparaciones con el centro, inevitablemente, siguen ahí. “Siempre iluminan más el centro”, repetían varios vecinos, pero la corona, las avenidas decoradas y los primeros destellos encendieron ya la ruta navideña del barrio más poblado de Gijón.