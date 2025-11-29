Tres obras y siete millones para "reconfigurar" la imagen del barrio gijonés de El Llano: "Es una inversión importante y estamos contentos; los vecinos llevaban tiempo esperando"

Aun con la lluvia de estos días, las máquinas trabajan en el entorno del parque de La Serena, junto a la Escuelona, sin descanso. La creación de una nueva gran plaza central sigue por ahora en una fase incipiente, pero sí se intuye el alcance de una actuación valorada en tres millones de euros: el tramo luce completamente levantado y los operarios de Arposa trabajan a la vez desde ambos extremos. "No acaba de amanecer", decía el otro día el supervisor de la reforma, protegido por el casco y un paraguas. Pasaban de las nueve de la mañana y sus trabajadores eran casi el único movimiento que se apreciaba en esta parte de El Llano. La inversión para esta reforma, sumada a la edificación de la nueva escuelina y los nuevos pasos elevados de Schulz, dejan en este barrio-distrito siete millones de euros en obras en marcha. "Es una inversión importante y estamos contentos; los vecinos llevaban tiempo esperando", señala Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón.

Tres obras y siete millones para "reconfigurar" la imagen de El Llano: "Es una inversión importante y estamos contentos; los vecinos llevaban tiempo esperando" (en imágenes) / Marcos León

La Regidora visitó este trajín de máquinas acompañada por Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, para analizar con LA NUEVA ESPAÑA la evolución de los trabajos. "Este barrio, el más grande de Gijón, es un barrio muy comprometido a través de sus dos asociaciones de vecinos. Reforzar la información que se da del barrio con una edición digital de LA NUEVA ESPAÑA creo que va a ser algo muy bien recibido", valora la forista.

Entiende la Alcaldesa que el proyecto de humanización entre la Escuelona y la Serena ha logrado un "equilibrio" entre la ampliación del espacio peatonal que se buscaba y las reservas que tenían los vecinos con coche. "La obra dará más espacio a las personas, pero no se van a perder plazas de aparcamiento , y creo que dará un resultado satisfactorio para todos", señala. Villoria completa: "Las que se quitaron ya se generaron sustituyendo plazas de cordón por 63 plazas en espiga, en batería marcha atrás, que son más seguras".

"Es una obra que transformará a El Llano"

La actuación, como ya se ha anunciado, creará un gran espacio peatonal de más de 4.000 metros cuadrados y algo más de mil es estancias vehiculares, generando, a juicio de Villoria, "una gran plaza central" para el barrio. Asegura el concejal que el resultado dará "una estética moderna" al entorno: "Es una obra que transformará a El Llano".

A pocos metros de esta futura plaza, avanza con resultados ya más palpables la creación de pasos peatones elevados en la avenida Schulz. Una actuación que en inversión resulta menos llamativa (166.000 euros), y que se dará por concluida en cuestión de días. No fue una obra compleja, pero sí algo aparatosa, porque primero se elevaron las aceras y después se rellenó el aglomerado, así que algunos vecinos creyeron que se estaban haciendo aceras nuevas sin accesibilidad. "Ahí se genera una rasante única entre la acera y el paso, pero primero se levantaron las aceras. No va a haber ninguna barrera arquitectónica y de hecho la accesibilidad será mucho mejor a partir de ahora. También será más seguro", razona Villoria, que explica que esos pasos, al estar elevados, funcionan también como reductores de velocidad al tráfico. "Pero pedimos disculpas a los vecinos, porque sí fue algo que en su momento generó mucha preocupación", añadió Moriyón.

Villoria cree que cualquiera que se dé un paseo por la calle "ya puede entender bien en qué consiste el cambio". Salió hace unos días a licitación una actuación similar a esta para un tramo en el cruce de la avenida del Llano con San José.

Por último, de las obras en marcha en El Llano el gobierno destaca la de la nueva escuelina, que avanza en plazo tras el último cambio del proyecto para reforzar el sistema de cimentación original. Cuenta Moriyón: "Curiosamente, en El Llano se hizo la primera escuela infantil de Gijón (la Serena), en tiempos de Vicente Álvarez Areces, y en su momento fue un hito importantísimo. Hoy ya no reúne las mejores condiciones y se necesita hacer una nueva, ahora junto a las piscinas. Va a quedar fenomenal y será otro hito para el Ayuntamiento, porque al asumir las competencias de la red del Principado será la última escuelina que financiemos". Villoria añade las cuestiones técnicas y explica que el nuevo complejo educativo tendrá tres módulos cilíndricos que "configurarán un nuevo edificio singular en el barrio" porque cambiará la fachada de la avenida que lleva su nombre.