¿Qué hacer esta semana en El Llano? Música y charlas abiertas al público en el Centro Municipal
El Foro de Mujeres organiza una sesión divulgativa este jueves y el viernes regresa el ciclo “Jazz en noviembre” con Asturboys and Swimmingirl
Demi Taneva
El Centro Municipal Integrado de El Llano afronta esta semana dos propuestas culturales y divulgativas abiertas a todo el público. El jueves será el turno de una nueva charla organizada por el Foro de Mujeres de El Llano, centrada en la salud sexual y reproductiva; y el viernes llegará al barrio una nueva actuación del ciclo Jazz en noviembre, que cada año recorre los centros municipales de la ciudad.
Una charla para comprender y ejercer los derechos sexuales
El primero de los actos será la sesión “La salud sexual y reproductiva de las mujeres”, el jueves 4 a las 19:00, una charla impartida por Dulce Gallego Canteli, trabajadora social y figura reconocida por su compromiso con el feminismo, la justicia social y la sostenibilidad.
Durante el encuentro se abordarán cuestiones clave como los derechos sexuales, los diferentes métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades, y el acceso a los servicios sanitarios relacionados con la salud sexual. El objetivo es ofrecer información rigurosa, resolver dudas y abrir un espacio de reflexión.
Vuelve el ciclo Jazz en noviembre con “Asturboys and swimmingirl”
Al día siguiente y a la misma hora, el CMI acogerá un nuevo concierto dentro del programa “Jazz en noviembre”, impulsado por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Nacido en 2015 como “Jazz en el Ateneo” en La Calzada y extendido en 2024 al resto de centros municipales, el ciclo mantiene su formato habitual de actuaciones en directo y sesiones de cine.
En esta ocasión, el escenario del Llano recibirá al cuarteto “Asturboys and swimmingirl”, formado por Óscar Camacho (piano), Julio Sánchez-Andrade (batería), Manuel Ballesteros (contrabajo) y Begoña Santalices (voz). La banda destaca por su trayectoria profesional y su marcado sello escénico, ya que Santalices combina su faceta musical con la interpretación, lo que aporta al espectáculo un toque teatral.
El repertorio del grupo integra influencias del blues, el soul, el funk, la bossa nova y otros géneros, aunque es el jazz el estilo que unifica y define sus versiones. La improvisación es fundamental en sus directos, lo que convierte cada recital en una propuesta distinta, “elegante, divertida y con estilo propio”, como describen desde la organización.
