Caen unas luces de Navidad en Gijón y golpean a una mujer en la cabeza
La afectada no precisó asistencia sanitaria
Susto en el barrio gijonés de El Llano. Una mujer de 78 años resultó herida muy leve después de que uno de los adornos de navidad se desprendiese y acabase golpeándola, lo que motivó un operativo policial para asistir a la afectada.
El incidente ocurrió en la calle Pérez de Ayala esta mañana. Explican fuentes municipales que la mujer fue "golpeada por una iluminación navideña en la cabeza". "No precisó asistencia sanitaria, se fue por sus propios medios", remarcan.
Agentes de la Policía Local se desplazaron hasta la zona. Retiraron de la vía el arco luminoso desprendido y se dio aviso a la empresa que ha instalado toda la decoración navideña.
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
- Alerta en Gijón por un pavoroso incendio en una tienda de patinetes eléctricos: “Sentimos una explosión”
- Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón
- Varios kilómetros de retenciones en la 'Y' a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo
- ArcelorMittal fabricará en Asturias la chapa de los primeros barcos de crucero de lujo sin emisiones, que promueve el holding de Gucci y Balenciaga
- Hallan muerto a un hombre sin hogar bajo un viaducto en Gijón