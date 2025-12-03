Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caen unas luces de Navidad en Gijón y golpean a una mujer en la cabeza

La afectada no precisó asistencia sanitaria

Vista de la calle Pérez de Ayala, con las luces.

Vista de la calle Pérez de Ayala, con las luces. / D. T.

Carlos Tamargo

Susto en el barrio gijonés de El Llano. Una mujer de 78 años resultó herida muy leve después de que uno de los adornos de navidad se desprendiese y acabase golpeándola, lo que motivó un operativo policial para asistir a la afectada.

El incidente ocurrió en la calle Pérez de Ayala esta mañana. Explican fuentes municipales que la mujer fue "golpeada por una iluminación navideña en la cabeza". "No precisó asistencia sanitaria, se fue por sus propios medios", remarcan.

Agentes de la Policía Local se desplazaron hasta la zona. Retiraron de la vía el arco luminoso desprendido y se dio aviso a la empresa que ha instalado toda la decoración navideña.

