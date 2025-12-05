Una exposición para mostrar los proyectos que cambian vidas: así es la muestra de Unicef en el barrio gijonés de El Llano

“Desde Gijón al mundo, fotografías de proyectos que cambian vidas” es el título de la propuesta de Unicef que ayer se inauguró en el Centro Municipal Integrado de El Llano. Una exposición, que estará abierta al público hasta el próximo 9 de enero, y que muestra el trabajo de Unicef en todo el mundo “para proporcionar a la infancia protección frente a la violencia, explotación y abuso, servicios de salud y nutrición, acceso a agua potable, saneamiento e higiene, formación y educación de calidad”.

La muestra incluye imágenes, además, de los proyectos en los que el Ayuntamiento de Gijón ha colaborado con Unicef. Por ejemplo, los “Puntos Azules” en las fronteras de Ucrania, en los que se apoya a niños y adolescentes y mujeres afectados por la guerra o en Malawi, donde se ha desarrollado un plan “para fortalecer los servicios comunitarios de protección infantil y de agua con el objetivo de prevenir la violencia contra la infancia”. Líbano y Mozambique también están presentes.

En la inauguración de ayer participaron Nacho Calviño González, presidente de UNICEF Asturias; Verónica Rodríguez Fernández, Jefa del Departamento de Innovación Cultural del Ayuntamiento de Gijón, y Luis Alberto Fernández González, Director de Programas del Departamento de Innovación Cultural del Ayuntamiento de Gijón.

El objetivo de esta exposición es mostrar “como la solidaridad transforma la vida de la infancia en el mundo”, señalan desde Unicef.