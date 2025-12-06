"Asturboys and swimmingirl" lleva la música a El Llano
El jazz con sello teatral de "Asturboys and swimmingirl" hizo disfrutar ayer a los asistentes al Centro Municipal de El Llano con la voz de Begoña Santalices, Óscar Camacho (piano), Julio Sánchez-Andrade (batería) y Manuel Ballesteros (contrabajo).
