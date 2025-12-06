Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Asturboys and swimmingirl" lleva la música a El Llano

«Asturboys and swimmingirl» lleva la música a El Llano | MARCOS LEÓN

«Asturboys and swimmingirl» lleva la música a El Llano | MARCOS LEÓN

El jazz con sello teatral de "Asturboys and swimmingirl" hizo disfrutar ayer a los asistentes al Centro Municipal de El Llano con la voz de Begoña Santalices, Óscar Camacho (piano), Julio Sánchez-Andrade (batería) y Manuel Ballesteros (contrabajo).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
  2. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  3. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  4. Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
  5. Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
  6. La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
  7. Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón
  8. El paseo de Naval Azul completa su trazado peatonal y luce ya casi listo, solo pendiente de mobiliario: así avanza una obra clave para Gijón

"Asturboys and swimmingirl" lleva la música a El Llano

Mayores con voz propia: el “grupín del podcast” del barrio gijonés de El Llano convierte el Centro Social en un estudio de radio

Mayores con voz propia: el “grupín del podcast” del barrio gijonés de El Llano convierte el Centro Social en un estudio de radio

Una exposición para mostrar los proyectos que cambian vidas: así es la muestra de Unicef en el barrio gijonés de El Llano

Una exposición para mostrar los proyectos que cambian vidas: así es la muestra de Unicef en el barrio gijonés de El Llano

Belenismo

El jazz con sello teatral llega al barrio gijonés de El Llano de la mano de “Asturboys and Swimmingirl”

El jazz con sello teatral llega al barrio gijonés de El Llano de la mano de “Asturboys and Swimmingirl”

Caen unas luces de Navidad en Gijón y golpean a una mujer en la cabeza

Caen unas luces de Navidad en Gijón y golpean a una mujer en la cabeza

Gloria Arias, más de tres décadas al frente del Centro Social de Personas Mayores: “El Llano siempre fue un barrio acogedor”

Gloria Arias, más de tres décadas al frente del Centro Social de Personas Mayores: “El Llano siempre fue un barrio acogedor”

¿Qué hacer esta semana en El Llano? Música y charlas abiertas al público en el Centro Municipal

¿Qué hacer esta semana en El Llano? Música y charlas abiertas al público en el Centro Municipal
Tracking Pixel Contents