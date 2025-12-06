Luces, cámara y acción en el barrio gijonés de El Llano con el rodaje de la película "Pajaro que agoniza": "Esperamos estrenar en el FICX"
El largometraje "Pájaro que agoniza", del director asturiano Diego Llorente, se está rodando estos días en Gijón
"Qué mejor festival que el de casa para estrenar la película. Sería un escenario inmejorable", expresan desde la producción
El barrio gijonés de El Llano se ha convertido en todo un escenario de película. Durante este verano, la producción de "Pájaro que agoniza", del director asturiano Diego Llorente, inmortalizó las calles, negocios y parques de la zona para ambientar una película que narra "las dificultades que atraviesa una pareja de unos cuarenta años entre sueldos precarios y problemas con la vivienda y la disyuntiva entre formar una familia o tomar otra alternativa de vida", resume Raquel Ordás, directora de producción del largometraje en España, ya que también cuenta con una parte de producción en Uruguay.
El equipo de grabación regresó este fin de semana al barrio para sacar unas cuantas tomas más en el colegio infantil La Serena. "Nos quedaba pendiente una parte que la dejamos para este puente por una cuestión de clima. Necesitábamos que fuera otoño, aunque hoy no hace un día muy otoñal", confesaba Ordás. En concreto, la escena que se rodó en la entrada de La Serena consistía en un momento en la que una amiga (Natalia Huarte) va a recoger a la hija (Ofelia González) de la protagonista porque se ha puesto mala y la recibe una de las educadoras del centro (Alejandra Barbé).
Llorente, reputado director a nivel nacional, ha querido volver a sus orígenes para plasmar una realidad que atraviesan muchas parejas en la actualidad. "La historia podía ser en cualquier lado, ya que es contemporánea, pero a él le interesa especialmente una zona reconocible, hablar del barrio y que todo sea cercano", detalla la directora de producción.
Tras este fin de semana en Gijón, viajarán hasta Uruguay para terminar el rodaje. El objetivo es que para después del verano que viene esté terminado el largometraje. "¿Lo presentaréis en el FICX, no?", planteaba Jorge Pañeda, concejal de Educación, que estuvo presente en el set de rodaje. "La idea es esa. Qué mejor festival que el de casa, ya que la mayoría somos de aquí, para estrenar la película. Sería un escenario inmejorable", respondía Raquel Ordás, desando que en pocos meses esta producción arraigada en Gijón pueda ver la luz ante su público en el teatro Jovellanos.
