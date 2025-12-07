Cine, conferencia y teatro familiar: Esta es la oferta cultural en El Llano para esta semana

El Centro Municipal Integrado de El Llano ofrecerá la próxima semana, del 8 al 14 de diciembre, una amplia programación cultural que combina divulgación histórica, cine clásico y narración oral, abierta a todo el público y con entrada libre hasta completar aforo.

Cine mudo soviético con “Tempestad sobre Asia”

La primera cita de la semana será el 10 de diciembre a las 19.00 con la proyección de Tempestad sobre Asia, dentro del Ciclo Cine Mudo II impulsado por la Sociedad Cultural Gijonesa.

El filme, una obra clave del cine soviético, aborda la lucha contra la ocupación inglesa en Siberia y el Tíbet y es conocido por su estilo épico y sus potentes escenas de masas. La sesión tendrá lugar en el salón de actos del centro municipal.

Cleopatra, bajo la mirada de una catedrática

El 11 de diciembre a las 19.00, el Foro de Mujeres de El Llano organiza la conferencia “La reina Cleopatra”, impartida por Rosa María Cid López, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo.

Cid abordará la figura de Cleopatra desde una perspectiva histórica y crítica, desmontando mitos y reivindicando su papel político en el Egipto helenístico. La charla se celebrará en el Aula 4 del CMI.

Teatro familiar con “Brujas”, de David Acera

La semana cultural se cierra el 13 de diciembre a las 12.30 con “Brujas”, el espectáculo familiar del narrador asturiano David Acera, recomendado para menores a partir de 4 años.

La obra propone un viaje por un pueblo fantástico donde un viajero relata sus encuentros con brujas entre acertijos, preguntas al público y mucho humor. La actividad, organizada por el Departamento de Educación, tiene una duración prevista de 55 minutos y un aforo limitado.