Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

El Llano arranca la Navidad entre tiendas a medio gas y comercios que “van a tope”: un barrio dividido entre la calma y el empujón

Charcuterías sin encargos, mercerías “agonizando”, jugueterías con repunte desde el puente y centros de estética llenos hasta enero

Los vecinos, entre la previsión y dejarlo “todo para el final”

El Llano arranca la Navidad entre tiendas a medio gas y comercios que “van a tope”: un barrio dividido entre la calma y el empujón

El Llano arranca la Navidad entre tiendas a medio gas y comercios que “van a tope”: un barrio dividido entre la calma y el empujón

VIDEO: Demi Taneva / FOTO: Lucas Cid

Demi Taneva

El pulso comercial de El Llano en las semanas previas a la Navidad late este año a dos ritmos. Mientras algunos negocios aseguran que la campaña está “muy tranquila” y con menos movimiento que otras temporadas, otros viven el efecto contrario y afirman estar “a tope”, con agendas cerradas y reservas que se disparan desde el puente de diciembre.

En una charcutería de Juan Alvargonzález, su dependienta Sara García lo resumía con claridad: “Está tranquilo este año, demasiado”. Ni el puente de la Constitución ni el inicio de diciembre han servido de impulso: “No tenemos encargos”, lamentaba. Comparado con otros años, asegura, la campaña va “peor”.

Emma Pérez, propietaria de la mercería de la calle Roncal, recuerda que antes estas fechas eran un hervidero: “Ya tenía paquetes envueltos, gente que venía a encargar…”. Pero el bajón llegó “de hace un par de años para acá”. Ahora trabaja “como si fuera cualquier fecha”, y denuncia que el auge de los centros comerciales remata la situación: “Este es un barrio que se ha vuelto muy mayor. Cuantos más años cumplimos, menos necesitamos”.

El polo opuesto: Centros de estética, panaderías, pescaderías y jugueterías

La otra cara de la moneda está en la misma calle Juan Alvargonzález. La propietaria de un centro de estética, Sara Ortega, atiende sin parar: “Lleno. Estoy muy bien, no me puedo quejar”. Explica que diciembre es su mes fuerte: “Estamos a tope. No hay huecos ni nada”. Los clientes reservan con semanas de antelación: “La gente es previsora porque trabaja y no quiere quedarse sin su hora”.

En la calle Pérez de Ayala, la panadera Isabel Fresno, que ya recibe reservas para el roscón de Reyes, sí nota alegría: “A partir del puente se anima mucho. La gente tiene ganas y es muy previsora para esto”. A su lado, en una tienda de juguetes, Tomás Echave explica el patrón habitual: Primero vienen los niños “a mirar y hacer la carta”; después llegan los adultos a comprar. Y siempre habrá última hora: “Los cuatro últimos días son los peores. El último detalle siempre se compra entonces”. Este año, aun así, percibe un descenso: “Más bajo que el año pasado. Se nota”.

El Llano arranca la Navidad entre tiendas a medio gas y comercios que “van a tope”: un barrio dividido entre la calma y el empujón

El Llano arranca la Navidad entre tiendas a medio gas y comercios que “van a tope”: un barrio dividido entre la calma y el empujón

Ver galería

El Llano arranca la Navidad entre tiendas a medio gas y comercios que “van a tope”: un barrio dividido entre la calma y el empujón / Lucas Cid

En una pescadería de la calle Río de Oro, Montse López confirma lo mismo: “Se está vendiendo bien, como otros años. Ya hay muchos encargos”. Explica que cada vez se compra antes: “La gente lleva para congelar por miedo a la subida de precios. Cada año se espera menos a última hora”. En su caso, el balance es “similar al año pasado, quizá con más encargos”. José María Trapote, cliente, lo confirma mientras hace su compra temprana: “Compramos un rubiel y ya lo tenemos en el congelador”. El resto, eso sí, lo deja “para una semana antes”.

Vecinos entre la previsión y la última hora

El pulso de la calle lo marcan también los compradores. Ángel Fernández, vecino del barrio, lo reconoce con naturalidad: “Lo dejo siempre para la última hora. Todos los años”. Los precios no influyen: “Ya subieron. ¿Qué puede subir, un euro más? Me da igual”.

Para Dori Gálvez, la salud en casa manda este año: “No estoy comprando nada para guardar. Igual que otros años, pero sin prisa”.  Las jóvenes Naomi Suárez y Rebeca Díaz tampoco han arrancado: “Nada, no hemos comprado nada”. Ni previsión ni agobios: “Ahora no estamos como para prisas”.

Noticias relacionadas y más

El recorrido por las calles comerciales del Llano dibuja un mensaje claro: hay quien está “a tope” y quien apenas nota movimiento; negocios que funcionan por previsión y otros que viven al día; clientes que congelan pescado ya en diciembre y otros que esperan al último minuto. Pero en todas las tiendas se respira lo mismo: el barrio quiere Navidad, aunque cada comercio la viva a su ritmo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
  2. Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
  3. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  4. Gijón utilizará una tecnología puntera suiza para recuperar la piscina de la Laboral (que antes de nada será sometida a una profunda limpieza)
  5. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  6. Comienzan las labores de demolición de un edificio en mal estado de esta calle de Gijón
  7. Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
  8. La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad

El Llano arranca la Navidad entre tiendas a medio gas y comercios que “van a tope”: un barrio dividido entre la calma y el empujón

El Llano arranca la Navidad entre tiendas a medio gas y comercios que “van a tope”: un barrio dividido entre la calma y el empujón

Dos niñas

Cine, conferencia y teatro familiar: Esta es la oferta cultural en El Llano para esta semana

Cine, conferencia y teatro familiar: Esta es la oferta cultural en El Llano para esta semana

Luces, cámara y acción en el barrio gijonés de El Llano con el rodaje de la película "Pájaro que agoniza": "Esperamos estrenar en el FICX"

Luces, cámara y acción en el barrio gijonés de El Llano con el rodaje de la película "Pájaro que agoniza": "Esperamos estrenar en el FICX"

Un pacto por la vivienda

"Asturboys and swimmingirl" lleva la música a El Llano

Mayores con voz propia: el “grupín del podcast” del barrio gijonés de El Llano convierte el Centro Social en un estudio de radio

Mayores con voz propia: el “grupín del podcast” del barrio gijonés de El Llano convierte el Centro Social en un estudio de radio

Una exposición para mostrar los proyectos que cambian vidas: así es la muestra de Unicef en el barrio gijonés de El Llano

Una exposición para mostrar los proyectos que cambian vidas: así es la muestra de Unicef en el barrio gijonés de El Llano
Tracking Pixel Contents