Alerta en el barrio de El Llano, en Gijón, por una fuga de gas en la vía pública

Susto en el barrio de El Llano en Gijón. Efectivos de la Policía Local y de los bomberos han tenido que desplazarse a la calle Ana María para actuar en una fuga de gas. La llamada de aviso se produjo pocos minutos después de las doce del mediodía y, a la una, se logró frenar la fuga como tal, quedando ahora pendientes las tareas de reparación.

Según las primeras informaciones, la fuga está relacionada con una obra cercana. Los bomberos estuvieron trabajando en el lugar de los hechos y que tuvo que cortar parte de la calle al tráfico.

Este tipo de situaciones ocurren con cierta frecuencia. Por ejemplo, en diciembre, una dotación de Bomberos cerró parte de la calle Santa Elena tras alertar los vecinos de una fuga de gas leve. El operativo, al que se sumaron agentes de la Policía Local, sirvió para asegurar la zona a la espera de que llegasen los técnicos para reparar la fuga. No fue necesario efectuar desalojos.

El tramo en ese caso afectado fue en su entronque con las calles Instituto y San Melchor de Quirós. Todo apunta a que el origen de la fuga es de una comunidad de vecinos.