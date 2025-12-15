Charla, teatro familiar y un festival solidario: estas son las actividades que ofrece el CMI de El Llano para esta semana

El Centro Municipal Integrado de El Llano ofrecerá esta semana una programación diversa que combina formación, cultura, conciencia ciudadana y solidaridad. Entre el 15 y el 21 de diciembre, el equipamiento acogerá actividades para todos los públicos.

Charla ciudadana sobre la Constitución Española

El lunes 15, a las 19.00 horas, el CMI acogerá la última charla del ciclo “Conozcamos nuestra Constitución”, organizado por la Asociación Vecinal La Serena y protagonizado por el jurista Francisco Gomis Paredes.

La sesión abordará cuestiones como la organización territorial del Estado, el papel de las comunidades autónomas, la administración local y el proceso de reforma constitucional. La entrada es libre hasta completar aforo.

Festival solidario por Javi, con artistas asturianos

El jueves 18, a las 19.00 horas, llegará uno de los platos fuertes de la semana: el festival solidario para Javi, organizado por la Asociación de Vecinos El Fumeru.

El evento contará con las actuaciones de Mina Longo, Manu “de Sur a Norte”, José Taboada y Marga Ballet, que participan de forma altruista para recaudar fondos destinados a ayudar a Javi, un niño que padece NEDAMSS, una enfermedad genética rara para la que existe un tratamiento experimental. La entrada-donativo puede adquirirse en la sede de la asociación.

Teatro familiar con "Ágada, la guardiana del bosque"

El programa se completa el sábado 20 de diciembre, a las 12.30 horas, con “Ágada, la guardiana del bosque”, un montaje de Teatro del Cuervo dentro del ciclo municipal Esparciendo Cultura Otoño 2025.

La obra narra la historia de Ágada, encargada de resolver los problemas del bosque hasta que decide convocar a los seres mitológicos para dimitir. El espectáculo dura 35 minutos, está recomendado para mayores de 4 años y la entrada es libre hasta completar aforo.